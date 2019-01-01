هاسي يُبلغ إدارة الرائد قراره بشأن المهاجم ماركو بيريز

المدرب قدم تقريره لإدارة النادي السعودي

كشفت صحيفة الرياضية السعودية النقاب عن طلب بيسينك هاسي المدير الفني للرائد التخلي عن المهاجم الكولومبي ماركو بيريز واستبداله بآخر خلال سوق الانتقالات الشتوي الذي سيفتح أبوابه يوم الأول من يناير المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن المدرب البلجيكي أبلغ الإدارة بقراره عبر تقرير رفعه لها يُقيم خلاله وضع الفريق واحتياجاته خلال ميركاتو يناير.

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وأضافت الرياضية أن إدارة الرائد برئاسة فهد المطوع بدأت بالفعل وبصورة جدية البحث عن مهاجم بديل، وذلك قبل فتح فترة الانتقالات الشتوية التي تنطلق الأربعاء المقبل.

الرائد كان قد ضم بيريز من ديبورتيس توليما في سوق الانتقالات الصيفي الأخير، ولعب المهاجم صاحب الـ29 عامًا 9 مباريات في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين لم يُسجل خلالهم سوى هدفين وصنع ثالث.

وتُقدر قيمة اللاعب السوقية حاليًا وحسب موقع ترانسفيرماركت بـ1.6 مليون يورو، ولم يكشف الرائد وقت التعاقد معه عن قيمة الصفقة المالية.

يُشار لأن الرائد يُقدم موسمًا جيدًا في الدوري السعودي، إذ حقق 7 انتصارات وتعادلين ولم يخسر سوى 4 مباريات، وقد قاده هذا لجمع 23 نقطة وضعته في المركز الخامس من جدول ترتيب البطولة.