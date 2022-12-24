هازارد يُبهر أنشيلوتي بقناع "التمرد على المصير"!

صورة مبهرة للبلجيكي في تدريبات ريال مدريد

بعد الظهور المحبط له في كأس العالم قطر 2022، قرر النجم البلجيكي إيدين هازارد، العودة بوجه جديد مع نادي ريال مدريد الإسباني طمحًا في إنقاذ مسيرته.

هازارد تعرض للعديد من الانتقادات بعد خروج بلجيكا من دور المجموعات لكأس العالم، وهو الأمر الذي دفعه إلى إعلان الاعتزال الدولي.

وقالت صحيفة "as" الإسبانية، إن صاحب الـ31 سنة تسبب في حالة من الإبهار لدى المدرب كارلو أنشيلوتي والجهاز الفني لريال، لتألقه في تدريبات الفريق استعدادًا لعودة المباريات مرة أخرى بعد انتهاء المونديال.

ووصفت الصحيفة الحالة التي ظهر عليها هازارد بـ"التمرد على المصير"، في محاولة من الجناح البلجيكي لاقتحام التشكيل الأساسي لأنشيلوتي وإثبات نفسه كأحد أهم اللاعبين بالفريق.

جدير بالذكر أن هازارد ظهر في 6 مباريات فقط مع ريال هذا الموسم ونجح في التسجيل مرة واحدة ولعب تمريرة حاسمة واحدة فقط.