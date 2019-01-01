هازارد يختار أتلتيكو مدريد على حساب بقية العروض الإسبانية

ثورجان هازارد نجم فريق بورسيا مونشنجلاباخ يسعى لقبول عرض أتلتيكو مدريد للانضمام له في الصيف المقبل على حساب عروض إسبانية آخرى.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية ألمانية اليوم عن وجود رغبة لدى اللاعب البلجيكي الشاب ثورجان هازارد في الانتقال لصفوف فريق أتلتيكو مدريد بالموسم المقبل.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "بيلد" والتي أكدت أن اللاعب قد وضع أتلتيكو مدريد على رأس خياراته في الصيف المقبل عندما يتم فتح سوق الانتقالات.

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ويعد فريق أتلتيكو مدريد من متابعي اللاعب في الفترة الماضية، حيث يسعى المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني للروخيبلانكوس لضمه بدلًا من توماس ليمار.

وتسعى عددًا من الأندية الإسبانية للحصول على خدمات اللاعب منها إشبيلية وفالنسيا بحسب ما ذكرت الصحيفة، والتي أكدت أنهما يستعدان لتقديم عروضهما.

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ويقدر تيري هازارد والد اللاعب ووكيله نجله بحوالي 40 مليون يورو، إلا أن الصحيفة ذكرت أن جلادباخ قد يرضى بالتخلي عنه مقابل 25 مليون يورو فقط.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة قد رجحت انتقال إيدن هازارد شقيق ثورجان من تشيلسي لريال مدريد، لننتظر علاقة أخوية جديدة في ديربي العاصمة الإسبانية عقب ثيو ولوكاس هيرنانديز.