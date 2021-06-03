مبابي: رفضت ريال مدريد بسبب والدي

أسباب يكشف عنها النجم للمرة الأولى

ناقش نجم فرنسا وباريس سان جيرمان كيليان مبابي اهتمام ريال مدريد بخدماته منذ الصغر والأسباب وراء رفضه الانتقال لصفوف النادي الملكي في مناسبة سابقة.

وسبق وكان الفرنسي الشاب قريباً من صفوف الناشئين في النادي الملكي بعمر الرابعة عشر، ولكن استمر في فرنسا وانضم بعدها لصفوف موناكو.

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وعن ذلك الأمر، قال مبابي مع "L'obs": "رفضي ريال مدريد في سن الرابعة عشر؟ والدي كان السبب".

وأكمل: "أرادني أن أتعلم في فرنسا، الذهاب إلى إسبانيا، حتى من أجل زيدان، كان سيعني ثقافة جديدة وبلد مختلف".

في ذلك التوقيت أيضاً كان لاعب بي إس جي الحالي قريباً من صفوف تشيلسي وخضع للاختبارات مع البلوز، ولكن والدته أوقفت الصفقة. المزيد هنا.

وتربط التقارير مؤخراً ريال مدريد بمحاولة جديدة لضم مبابي واستغلال عدم تمديده لعقده حتى الآن مع باريس سان جيرمان.

وينتهي عقد النجم الفرنسي مع ناديه بحلول يونيو 2022، وحتى الآن لم يتوصل الطرفان لاتفاق من أجل مده، وسط أنباء عن اتفاق وشيك مع النادي الملكي.