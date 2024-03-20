هازارد: أفتقد أمرًا واحدًا في ريال مدريد.. وأخشى أن أصبح مثل "بيبا الخنزير"!

"الآن يمكنني رؤية بعض الصور بالقميص الأبيض"

تحدث إيدن هازارد، نجم ريال مدريد السابق، عن سبب اعتزاله المبكر، وحياته بعد تعليق حذائه، وما يفتقده في النادي الملكي.

وقال هازارد في تصريح ل"ستاندرد سبورت" إنه أنهى عقده مع ريال مدريد قبل نهايته بموسم في 2023، لأنه لم يكن يرغب في المواصلة، بسبب الوضع الصعب الذي عاناه طوال 4 سنوات في قلعة الميرنجي.

وردا على سؤال هل ندمت على الانتقال لريال مدريد، علق: "بالطبع لا، لقد كان حلمي وتحقق، حتى لو لم تصبح القصة جيدة، الآن يمكنني رؤية بعض الصور لي بقميص ريال مدريد الأبيض، وهذا يشعرني بفخر كبير".

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وأضاف: "بعد الاعتزال، أفتقد كرة القدم قليلًا، خاصة الأجواء مع اللاعبين في غرفة الملابس، لكن الآن يمكنني أن أفعل ما أريد، حيث أستمتع بحياتي كثيرًا".

وختم: "ألعب التنس، وتنس الطاولة، وأركض قليلا، ألعب كرة القدم مع أصدقائي، وأبقى نشيطا، فلا أريد أن أبدو مثل شخصية Peppa Pig الخنزير بيبا (السمينة)!»