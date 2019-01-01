تشيلسي يُحدد مبلغًا "صادمًا" للتخلي عن هازارد لريال مدريد

المبلغ المالي المطلوب ليس بالقليل مقارنة بأن اللاعب في آخر عام في عقده

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

مازال الغموض يُحيط بمستقبل إيدين هازارد نجم تشيلسي الذي أبدى مرارًا رغبته باللعب لريال مدريد.

وينتهي عقد اللاعب مع ناديه الإنجليزي صيف 2020، ومازال تشيلسي يُحاول تجديده بشتى الطرق، حتى أنه عرض عليه راتبًا أسبوعيًا يصل إلى 300 ألف جنيه استرليني، لكن هازارد يرفض كل تلك المحاولات أملًا في تحرك ريال مدريد لضمه الصيف القادم.

وزاد اللاعب صاحب الـ28 عامًا من حالة الغموض تلك بإعلانه الأسبوع الماضي أنه اتخذ بالفعل قراره فيما يخص مستقبله، لكن رافضًا تحديد إذا ما كان التجديد مع البلوز أو الرحيل للعاصمة الإسبانية.

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وأفادت تقارير خاصة أن تشيلسي حدد بالفعل سعر هازارد للصيف القادم، ويبلغ 100 مليون جنيه استرليني، ورغم القدرات الكبيرة للاعب إلا أنه يُعد رقمًا صادمًا مقارنة ببقاء عام واحد في عقده مع النادي الإنجليزي.

ريال مدريد من جانبه لا يُخفي رغبته في ضم هازارد خاصةً بعد فشل إيسكو مع الفريق واحتمال التخلي عنه خلال سوق الانتقالات القادم، وكذلك لرغبة الرئيس فلورينتينو بيريز في ضم نجم كبير يبني حوله الفريق الجديد للريال بعد رحيل كريستيانو رونالدو واقتراب عدد من اللاعبين من اللحاق به أبرزهم لوكا مودريتش وتوني كروس ومارسيلو وكريم بنزيما وجاريث بيل.