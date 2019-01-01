هازارد مستعد لحرب "المراكز الأربعة الأولى" في البريميرليج

الصراع شرس للغاية بين 3 فرق

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

وصف إيدين هازارد صراع فريقه تشيلسي مع مانشستر يونايتد وآرسنال على المركز الرابع والأخير المؤهل لدوري أبطال أوروبا بالحرب الشرسة، لكن مؤكدًا في نفس الوقت استعداده ورفاقه لها.

تشيلسي هزم فولهام في الجولة الأخيرة بهدفين مقابل هدف واحد ليحافظ على تواجده في المركز السادس بفارق نقطة عن آرسنال في الخامس ونقطتين عن مانشستر يونايتد في الرابع، لكنه يمتلك مباراة مؤجلة قد تنقله للمركز الرابع حال انتصاره بها.

هازارد تحدث عن هذا الصراع قائلًا لقناة ناديه الرسمية "تحدثنا معًا في غرفة تغيير الملابس عن مباراة آرسنال ضد توتنهام، كل فريق منهما فقد نقطتين. صراع المركز الرابع حرب شرسة، لأننا لسنا مجرد 4 فرق بل 6".

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أضاف النجم البلجيكي "لدينا الآن 11 مباراة حتى نهاية الموسم، سنحاول جمع أكبر عدد ممكن من النقاط".

أخيرًا أشاد هازارد بأداء الفريق وانتصاره المهم أمام فولهام، قبل أن يقول عن زميله كيبا الذي أثار جدلًا واسعًا الأسبوع الماضي وعاد لحراسة المرمى في المباراة الأخيرة "هذا الأسبوع لم يكن سهلًا له، لكنه حارس مرمى كبير وشخص رائع".