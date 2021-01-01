"هازارد بدين وليس ميسي أو رونالدو"

هجوم حاد على النجم البلجيكي

شن داميين داف، لاعب تشيلسي السابق، هجوماً قوياً بحق نجم ريال مدريد والبلوز السابق إيدين هازارد بسبب تعدد إصاباته وزيادة وزنه.

ومنذ انضمامه إلى صفوف النادي الملكي مطلع الموسم المنصرم، وعانى البلجيكي من تعاقب الإصابات والابتعاد عن المستوى.

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وقال داف مع "RTE": "وضعه يشعرك بالقلق، هو في الثلاثين من عمره ونحن نعرف أن بعد الثلاثين الأمر أشبه بالمنحدر، هو يعتمد على المراوغة السريعة".

وأكمل: "لم يكن أبداً محترفاً كبيراً ولا يملك نفس رغبة ميسي أو رونالدو، إذا كان يملكها لتم ذكره مع هذا الثنائي".

وواصل الجناح السابق: "في معسكره التدريبي الأول لريال مدريد وصل بوزن زائد، تخيل، جالاكتيكو، مدفوع بك 160 مليون يورو وبدين".

وختم: "يجب أن تقلق، 11 إصابة ونادراً ما لعب خلال عامين، يجب أن تكون محترفاً وتملك الرغبة، طوال مشواره عانى مع وزنه، تخيل أن تنضم لريال مدريد ويكون ظهورك الأول بزيادة في الوزن".

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هازارد تعافى مؤخراً من أحدث الإصابات التي عانى منها مع الفريق الملكي وشارك في تعادل الفريق أمام تشيلسي بدوري أبطال أوروبا.