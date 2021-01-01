إصابة تخص نجوم كرة السلة .. معاناة هازارد مستمرة

تقارير تكشف تفاصيل الإصابة الأخيرة لهازارد وكيفية التعامل معها من قبل الفريق الطبي في ريال مدريد.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن طبيعة الإصابات المتكررة التي عانى منها النجم البلجيكي إيدين هازارد في الفترة السابقة مع ريال مدريد.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "ذا أتلتيك" والذي أوضح تفاصيل التدخل الجراحي الأخير الذي خضع له اللاعب البلجيكي.

وأوضح الموقع أن النجم البلجيكي يفضل التحميل على كاحله كما هو الحال بالنسبة لنجوم كرة السلة، لذلك تم التعامل مع إصابته على ذلك الأساس.

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وتسبب ذلك بشكل مباشر في اختيار الطبيب يوجين كاري من أجل إجراء الجراحة، وهو الذي أجرى عمليات جراحية سابقة لأكثر من نجم من نجوم كرة السلة الأمريكية.

وأوضح الموقع أن العملية الجراحية الأخيرة قد لا تكون قد حلت المشكلة التي يعاني منها هازارد بشكل نهائي.

حيث يشعر اللاعب بالقلق بشكل دائم تجاه طريقة العلاج التي خضع لها، ولا يظن أنها كانت الطريقة المثالية للتعامل مع إصابته.

جدير بالذكر أن ريال مدريد يعاني بشكل عام من كثرة الإصابات هذا الموسم، حيث وصلت إصابات الفريق لـ 50 إصابة.