هازارد: النتيجة عادلة ونثق في الفوز لأننا ريال مدريد

ظهور باهت للجناح البلجيكي

يؤمن إيدين هازارد جناح ريال مدريد، أن تعادل فريقه مع تشيلسي بهدف لكل فريق كان عادلًا، بالمواجهة التي جمعت بينهما في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ريال اكتفى بالتعادل الإيجابي على أرضه، حيث تقدم كريستيان بوليسيتش للضيوف، قبل أن يعادل الفرنسي كريم بنزيما النتيجة.

هازارد الذي دخل كبديل في الشوط الثاني، تحدث عن شعوره بمواجهة فريقه السابق لأول مرة، منذ رحيله عن تشيلسي في صيف 2019.

وقال البلجيكي بعد المباراة:"لم أحصل على الكثير من الكرات خلال اللقاء، لكني حاولت أن أعطي ما بوسعي، الآن لدينا مباراة الأسبوع المقبل في ستامفورد بريدج والأمر لن يكون سهلًا".

وأضاف:"نحن ريال مدريد ويمكننا الفوز، سنفكر في الانتصار على أوساسونا في الدوري الإسباني ثم نركز بعدها على مواجهة تشيلسي".

وتابع هازارد:"لديهم لاعبون جيدون أعرفهم جميعًا تقريبًا، لذا أنا لست متفاجئًا من المستوى الذي ظهروا به، كنا على أتم الاستعداد لهذه المباراة وبالمزيد من الحظ كان يمكننا تسجيل المزيد من الأهداف، نفس الشيء لهم أيضًا".

واستكمل:"كورتوا قام بعمل رائع، ونحن لدينا لاعبون كبار في الفريق وعقلية الفوز بكل شيء موجودة لدينا، علينا أن نضغط من أجل الفوز في الإياب، نتيجة الليلة عادلة بالنسبة لي".

وأما عن جاهزيته:"المدرب هو من يختار التشكيل الذي نلعب به، سأحاول العودة خطوة بخطوة، أريد اللعب بشكل مستمر، أمامنا العديد من المباريات هذا الموسم وأريد المشاركة فيها وسعيد باللعب مرة أخرى".

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يذكر أن تشيلسي يخوض مواجهة الإياب على ملعبه يوم الأربعاء 5 مايو المقبل، ويكفيه الخروج بالتعادل السلبي للوصول إلى المباراة النهائية.

ماذا قدم هازارد ضد فريقه السابق؟

الجناح البلجيكي دخل في الدقيقة 66 من زمن اللقاء بدلًا من زميله البرازيلي فينيسيوس جونيور، في محاولة من زين الدين زيدان لخطف الفوز.

هازارد لم يقم بالكثير خلال ظهوره، حيث لعب 9 تمريرات خلال فترة مشاركته ضد البولز، ووصلت دقة تمريرة إلى 88.9 % عمومًا، و71.4% في وسط الفريق الخصم.

نجم ريال العائد من الإصابة قام بالتحام وحيد غير ناجح، وعرضية أخرى غير ناجحة، ولم يصنع أي فرصة طوال فترة تواجده بالملعب.