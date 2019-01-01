هاري كين يعود مبكراً من الإصابة لمواجهة أرسنال وتشيلسي

كان المقرر له العودة في شهر مارس لكن جماهير توتنهام تلقت أنباء إيجابية

يستعد المهاجم الإنجليزي هاري كين، للعودة مرة أخرى للملاعب ولكن قبل الموعد المحدد له.

هاري كين تعرض لإصابة قوية في الكاحل خلال خسارة توتنهام من مانشستر يونايتد في 13 يناير الماضي.

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الدولي الإنجليزي كان من المقرر له العودة في مارس القادم، لكن شبكة "سكاي سبورتس" كشفت عن أنباء سعيدة لسبيرز.

وأواضحت أن اللاعب يتقدم بشكل أفضل من المتوقع في عمليات التأهيل ليقترب من الجاهزية.

ومن المقرر أن يتماثل كين الشفاء ليشارك في مواجهة توتنهام وبيرنلي في 23 فبراير الجاري.

جميعنا نعرف كيف كانت ظروف هذه المباراة..

برشلونة كان مُطالبًا بأن يحقق المعجزة في كامب نو بعد الإهانة التي حدثت في حديقة الأمراء..

فارق الـ 4 أهداف كان كثيرًا ومفاجئًا.. pic.twitter.com/IPzEsot6lo — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 8, 2019

وهو ما يعني ظهوره في مباراتي تشيلسي وأرسنال بالدوري الإنجليزي، وإياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ضد بوروسيا دورتموند.

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ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لتوتنهام أكد هذه الأنباء، مبدياً سعادته وانبهاره بعمل كين لاستعادة عافيته.

ويطمح الأرجنتيني في عودة كين بالوقت المناسب، حيث ينافس الفريق على لقب الدوري الإنجليزي بفارق 5 نقاط فقط عن الثنائي المتصدر ليفربول ومانشستر سيتي.