هاري كين يتغزّل في بيلينجهام.. واختيار مفاجئ للاعبه الإسباني المفضل!

نجم بايرن ميونخ يتطرق إلى ملفات عديدة..

تحدث الدولي الإنجليزي هاري كين لاعب بايرن ميونخ عن العديد من الملفات الخاصة بكرة القدم خلال حديثه مع صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وتناول كين تألق زميله في المنتخب الإنجليزي، جود بيلينجهام، مع ريال مدريد قائلًا: "لقد عبر عن نفسه بأفضل شكل ممكن، إنه لاعب رائع وعقلية صلبة للغاية ولاعب هادئ وإيجابي في غرف الملابس".

وأردف: "لقد أثبت بيلينجهام خطأ نظرية أن اللاعب الإنجليزي يفشل في إسبانيا، الأمر يعتمد على كل لاعب واستعداده وعقليته".

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كما تحدث هاري كين عن أفضل اللاعبين الإسبان الذين يحب لعبهم، مؤكدًا أنه لطالما أعجب بطريقة لعب سيرجيو بوسكيتس لاعب وسط برشلونة، وأنه كان يقوم ببعض الأشياء الجسمانية التي يقوم بها بوسكيتس في الملعب حتى مع اختلاف مركزيهما في الملعب.

كما تناول نظرية عدم تتويج إنجلترا بأي لقب منذ عام 1966 رغم أنها من اخترع كرة القدم، قائلًا: "الفوز بالألقاب هو أصعب شيء في كرة القدم، كنا كثيرًا على الحافة لكننا نبقى هناك".

وأكد هاري كين أن بايرن ميونخ فريق عظيم، وأنه بدأ التأقلم بشكل كبير معه، لكنه أشار إلى أن "فوزه بالدوري الألماني 11 موسمًا على التوالي لا يعني أن البطولة سهلة" وأن "الدوري الألماني بطولة متطورة للغاية خصوصًا في السنوات الأخيرة".

كما تطرق إلى بداية دوري أبطال أوروبا قائلًا إن "بايرن ميونخ يريد الفوز بكل الألقاب" ولدى سؤاله عما إذا كان مانشستر سيتي حامل اللقب هو المرشح الأكثر حظًا للتتويج بالبطولة أجاب: "رغم أن مانشستر سيتي يمتلك لاعبين رائعين ومدربًا متمرسًا، إلا أنهم ليسوا بالضرورة أوائل المرشحين للتتويج، في بايرن نريد الفوز وإذا واجهنا السيتي سنستعد لهم بشكل جيد ونؤمن بحظوظنا كافّة".