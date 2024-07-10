هاري كين يتألق ويدخل التاريخ .. وجود بيلينجهام يفقد سلاحه بتأهل إنجلترا ضد هولندا

كين يُسجل ويتألق وبيلينجهام الحاضر الغائب!

قاد هاري كين وجود بيلينجهام منتخب بلادهما إنجلترا للتأهل إلى نهائي يورو 2024، بعد الفوز على هولندا بهدفين مقابل هدف واحد، ليضرب موعدًا لمواجهة نارية منتظرة ضد إسبانيا يوم الأحد القادم.

هاري كين استطاع أن يُسجل هدفًا في المباراة، ولكن جود بيلينجهام لم يقدم المستوى المطلوب منه حيث لم يُسجل أو يصنع أي هدف.

قذيفة وركلة جزاء وهدف لهاري كين

أطلق هاري كين تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها بارت فيربروجين حارس هولندا ببراعة، وحولها إلى ركلة ركنية.

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وفي الدقيقة 16 حصل كين على ركلة جزاء لمنتخب إنجلترا، بعد تدخل من جانب دينزل دومفريس على قدمه داخل منطقة الجزاء، ليعود حكم المباراة فيليكس زفاير إلى تقنية الـVAR ويحتسب الجزائية للإنجليز.

وتمكن هاري من تسجيل ركلة الجزاء بنجاح، بعدما سددها على يمين فيربروجين في المرمى بالدقيقة 18 من عمر المباراة، مُعلنًا تعادل المنتخب الإنجليزي.

ولم يقدم كين نفس المستوى في الشوط الثاني، ليتم تبديله في الدقيقة 80 من زمن المباراة، وشارك بدلًا منه المهاجم أولي واتكينز.

رقم تاريخي لكين وأرقام مميزة

حقق كين رقمًا تاريخيًا، بعدما وصل إلى 9 أهداف في مراحل خروج المغلوب، في البطولات الدولية الكبرى مع المنتخب الإنجليزي "اليورو وكأس العالم"، ليُصبح أكثر من أي لاعب أوروبي آخر عبر التاريخ.

وقدم كين أرقامًا رائعة في المباراة، حيث سجل هدف التعادل وحصل على ركلة جزاء، وسدد الكرة مرتين على المرمى، ولمس الكرة 27 مرة، ودقة التمرير هي 72%.

وعلى الرغم من المراقبة المشددة على كين من جانب مدافعي هولندا، إلا أنه استطاع أن يُشكل خطورة حقيقية على مرماهم، خاصة خلال أحداث الشوط الأول.

إنذار وسخرية من الحكم

لم يقدم بيلينجهام المستوى المعهود له منذ بداية البطولة خلال مباراة هولندا، حيث لم يستطع أن يُسجل أو يصنع أي هدف، مكتفيًا بتقديم مهاراته الفردية في تلك المواجهة.

وسخر جود بيلينجهام من حكم المباراة فيليكس زفاير، بعدما تعرض للإصابة وخرج للعلاج، ورفض الحكم الألماني دخوله للملعب لحين الانتهاء من علاجه.

وبسبب واقعة تصريحات بيلينجهام ضد زفاير المثيرة للجدل، خلال فترة تواجده مع بوروسيا دورتموند الألماني، قام جود بالابتسامة بشكل ساخر متهكمًا على الحكم.

أرقام جيدة لبيلينجهام ضد هولندا

لعب جود بيلينجهام ضد هولندا المباراة بشكل كامل، حيث لم يسدد الكرة نهائيًا ليفقد أحد أهم أسلحته وهي التسديدات المتقنة، وقدم مراوغتين بشكل صحيح، ولمس الكرة 63 مرة، ودقة تمريراته هي 88%، وقدم تمريرة مفتاحية واحدة.

وفقد بيلينجهام الاستحواذ على الكرة 11 مرة، وشارك في 8 تدخلات فاز في واحد، وحصل على خطأ واحد، وارتكب 3 أخطاء في المباراة.