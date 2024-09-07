هاري كين: كريستيانو رونالدو حطم عُرف كرة القدم .. وهو معياري للنجاح

الهداف الإنجليزي يتغنى بإنجاز رونالدو التاريخي

أكد النجم الإنجليزي هاري كين، لاعب بايرن ميونخ، أنه يتخذ النجم الأسطوري كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي حاليًا وريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق، كقدوة لتحقيق أهدافه في عالم كرة القدم.

واحتفى كريستيانو بتسجيله الهدف رقم 900 في مسيرته الاحترافية، عندما هز شباك الحارس ليفاكوفيتش الخميس الماضي، في فوز البرتغال على كرواتيا (2-1)، بالجولة الأولى من دوري الأمم الأوروبية.

وقال هاري كين في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا صن": "بالنسبة لي، كريستيانو رونالدو هو معيار تحقيق الأهداف، هذا ليس كونه أحد أفضل اللاعبين في التاريخ، بل لأنه استطاع اللعب حتى سن 39 عامًا بنفس الجودة والقوة".

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وأضاف اللاعب صاحب الـ31 عامًا: "هناك عرف سائد في كرة القدم، بأن اللاعب عندما يتجاوز سن الـ30 عامًا، ينخفض مستواه فنيًا وبدنيًا، ولا يشارك في نفس عدد المباريات والدقائق مثلما كان في مرحلة العشرينات".

وتابع كين: "رونالدو حطم هذه الأعراف، حيث يخوض مباراة على الأقل في الأسبوع وفي كل مرة يسجل ويبهر الجميع، لذلك أرى من وجهة نظري أنه المعيار والهدف الذي أريد الوصول إليه".

وختم: "أريد اللعب لأطول فترة ممكنة مع بايرن ميونخ ومنتخب إنجلترا، ومن الرائع رؤية رياضيين آخرين يقومون بهذا الأمر. هذا يؤكد أن الأمر ممكن".

يذكر أن هاري كين الذي لا يزال يحاول تحقيق أول ألقابه في عالم كرة القدم، يمتلك مسيرة تهديفية رائعة، حيث سجل 353 هدفًا مع الأندية و66 مع منتخب إنجلترا الأول، ليصل إلى 415 هدفًا في إجمالي مسيرته الاحترافية.