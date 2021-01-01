"هاري كين عليه ترك توتنهام والانضمام لريال مدريد أو برشلونة"

هل حانت لحظة الرحيل؟

قال المدير الفني السابق لنادي توتنهام هاري ريدناب إن نجم الفريق في الوقت الحالي وقائد المنتخب الإنجليزي هاري كين عليه الرحيل والانضمام إلى برشلونة أو ريال مدريد.

وكان كين قد أثار الجدل حول مستقبله حين قال إن الحديث عن مستقبله في صفوف الفريق اللندني هو أمر في غاية الصعوبة بالوقت الحالي، ملمحًا لاحتمالية الرحيل.

وحول ذلك أيّد هاري ريدناب المدير الفني السابق لنادي توتنهام رحيل هاري كين عن صفوف الفريق، وحدد الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة تحديدًا كوجهة مقبلة.

وأضاف: "هاري كين لاعب مميز وكبير للغاية ومؤثر إلى حد واضح للجميع، إنه أفضل مهاجم في الدوري الإنجليزي وفريد من نوعه، ولا أعتقد أن هناك من هو أفضل منه في أي مكان".

وتابع: "إنه ليس ميسي، وليس رونالدو، لكن بصفته مهاجمًا مركزيًا يفعل ما يفعله بأدوار مركبة، لا يوجد أحد أفضل منه، هذه النقطة تميزه عن الجميع".

وأردف: "سيكون خيارًا ممتازًا لأي فريق بكل تأكيد وإضافة لأي نادٍ سيذهب له، ولكن مانشستر يونايتد في الوقت الحالي ليس أفضل من توتنهام ولن يكون خطوة للأمام بالنسبة له".

وأكد: "بدلاً من ذلك، قد يفكر في ترك توتنهام للذهاب إلى برشلونة أو ريال مدريد يومًا ما، حيث أن اللعب لأحد الكبيرين في إسبانيا سيكون الخطوة المثالية للمرحلة الحالية من مسيرة هاري كين".

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جدير بالذكر أن كين يلعب في صفوف توتنهام منذ 11 عامًا، وسجل 17 هدفًا في الدوري الإنجليزي مع الفريق هذا الموسم في 27 مباراة بالبطولة.