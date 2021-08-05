صدمة جديدة لتوتنهام .. كين في أمريكا ولم يعد لإنجلترا!

أين يلعب كين الموسم المقبل؟

كشفت تقارير إنجليزية أن النجم هاري كين ليس متواجداً من الأساس في إنجلترا، وسط استمرار التكهنات بخصوص مستقبله وإمكانية رحيله هذا الصيف.

وارتبط قائد المنتخب الإنجليزي بالانتقال لصفوف مانشستر سيتي خلال الميركاتو الحالي بسبب رغبة كين بالتتويج بالبطولات.

ماذا قالت التقارير عن أين يتواجد هاري كين حالياً؟

قالت "جارديان" إن كين لم يعد حتى الآن إلى إنجلترا رغم الحديث عن انتهاء رحلته في جزر الكاريبي قبل أيام.

وأوضح التقرير أن لاعب سبيرز حالياً متواجد في فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية ولم يعد للندن للانضمام لمعسكر فريقه.

ويجب على كين أن يخضع للعزل لمدة خمسة أيام عند عودته إذا قدم مسحة سلبية فيما يخص فيروس كورونا.

كيف تفاعل توتنهام مع استمرار غياب نجمه عن الفريق؟

وعلق نونو سانتو، مدرب توتنهام، عقب تعادل الفريق ودياً مع تشيلسي 2-2 الأربعاء على موقف كين وقال إن الأمر يجب حله داخلياً.

وقام هيونج مين سون، نجم هجوم توتنهام الآخر، بالإعجاب بمنشور على إنستجرام ينتقد موقف كين الحالي، الأمر الذي تداوله جمهور الفريق بشكل كبير.

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