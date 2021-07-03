مع نهاية الموسم وبداية سوق الانتقالات الصيفية 2021، بدأ سؤال في الطرح وهو هل يرحل هاري كين من توتنهام وما هو الفريق الذي سيلعب له إن رحل؟

أصبح هاري كين في السنوات الأخيرة أحد أفضل المهاجمين في العالم، حيث قدم أداءً مذهلاً مع نادي توتنهام، وهو أحد المنافسين الدائمين على جائزة هداف الدوري الإنجليزي.

قدم كين موسم رائع الموسم الماضي مع السبيرز، وكون ثنائي هجومي قوي مع النجم الكوري الجنوبي سون هيونج مين، وحصل على جائزة الحذاء الذهبي في البريميرليج، كذلك جائزة أفضل صانع ألعاب.

هل يرحل محمد صلاح عن ليفربول في سوق الانتقالات الصيفية 2021؟

انتشرت أخبار طوال الموسم تشير إلى قرب رحيل هاري كين من توتنهام في سوق الانتقالات الصيفية 2021، فهل يرحل بالفعل؟ وما هي الأندية الراغبة في ضمه.

هل يرحل هاري كين من توتنهام في سوق الانتقالات الصيفية 2021؟

يبدو أن هاري كين في طريقه للرحيل عن توتنهام في سوق الانتقالات الصيفية 2021 بالفعل، وهي رغبته كما أشارت الأخبار بعد انتهاء الموسم.

أشارت صحيفة سكاي سبورت في مايو الماضي، أن كين قدم طلبًا رسميًا لمغادرة نادي توتنهام في الميركاتو، فبدأ السبيرز مباشرةً في البحث عن بديل.

قبل هذه الخطوة، ألمح نجم منتخب إنجلترا إلى أنه يريد التتويج بالبطولات، وذلك في العديد من المقابلات السابقة.

تحدث هاري كين في هذا الأمر وصرح أن عدم التتويج بالبطولات أمرًا مؤلمًا، وقال: "مع نهاية الموسم وبداية سوق الانتقالات الصيفية 2021، بدأ سؤال في الطرح وهو هل يرحل هاري كين من توتنهام وما هو الفريق الذي سيلعب له إن رحل؟"

ما هي الأندية المهتمة بضم هاري كين؟

العديد من الصحف تحدثت عن الأندية المهتمة بضم هاري كين في سوق الانتقالات الصيفية 2021، وقد ارتبط بثلاثة أندية على وجه التحديد.

يعتبر كين هو هدف قديم لنادي ريال مدريد، ومازال الملكي مرتبط بالهداف الإنجليزي في الميركاتو الحالي.

كذلك هناك اهتمام من مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بهاري كين، وبحسب شبكة سكاي سبورت فإن اللاعب يفضل البقاء في الدوري الإنجليزي، وهو ما يرجح كفة قطبي مانشستر.

متى ينتهي عقد هاري كين مع توتنهام؟

ينتهي عقد هاري كين مع توتنهام بعد 3 سنوات، وبالتحديد في 30 يونيو 2024.

لا يوجد في عقد كين مع السبيرز شرط جزائي، وهو ما يعني أي نادٍ يرغب في الحصول عليه في سوق الانتقالات الصيفية 2021 عليه الوصول لاتفاق مع نادي توتنهام أولاً.

ما هو سعر هاري كين؟

تحدثت الصحافة الإنجليزية عن المبلغ الذي طلبه توتنهام للتخلي عن هاري كين، في حالة رغبة أحد الأندية في التعاقد معه في سوق الانتقالات الصيفية 2021.

وبحسب تووك سبورت، فإن السبيرز حدد سعر كين عند 150 مليون جنيه استرليني، وهو ما يعادل 175 يورو.