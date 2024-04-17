هاري كين | لا تحتفل بإنجاز غيرك.. وحان الوقت لرد اعتبارك أمام ريال مدريد!

بطولات الأمراء تحسم في الملعب وليس بالكلمات

تخطى بايرن ميونخ عقبة آرسنال بهدف دون رد، ليتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، دون الحاجة إلى جهود مهاجمه الإنجليزي هاري كين.

الحقيقة أن هاري كين، كان ضمن تشكيلة بايرن ميونخ الليلة في مواجهة الجانرز، لكنه كان اسمًا على الورق فقط، بينما استسلم تمامًا لرقابة دفاع آرسنال وبدا وكأنه شبح.

في المقابل، استطاع جوشوا كيميتش أن يصنع ما فشل كين في تحقيقه، حيث سجل هدف اللقاء الوحيد من ضربة رأسية رائعة ليطرد آرسنال خارج دوري الأبطال ويمنح فريقه مقعدًا ذهبيًا في نصف النهائي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وإذا أراد هاري كين أن يسترد سمعته ويحفر مكانه بين الأساطير، فعليه أن ينسى ما فعله اليوم في مباراة آرسنال، ويضع كل تركيزه على مباراتي ريال مدريد في نصف النهائي.

إحصائيات مخجلة للأمير

لم يظهر كين طوال أحداث اللقاء سواء في لقطتين بالعدد، حيث ركل الكرة طوال الـ90 دقيقة مرتين فقط بتصويبتين خارج إطار مرمى آرسنال.

ورغم ذلك لا يمكن أن يقع اللوم كله على هاري كين، خصوصًا أن فريقه كان يخوض المباراة بأداء تجاري بحت، حيث ارتكن إلى الدفاع في الشوط الأول واكتفى بدقائق معدودة في الشوط الثاني هدد من خلالها مرمى آرسنال وسجل هدف الفوز اليتيم.

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لكن الرقم الذي يدين كين بالتقصير الليلة، هو أنه مرر الكرة 19 مرة فقط بنسبة دقة لم تتجاوز 64%، أي أنه لم يشارك بشكل واضح سواء في بناء الهجمات أو الضغط على مدافعي المنافس أثناء الخروج بالكرة.

"فوز لا يصدق وحلم ليس بعيدًا"

تحدث كين بحماس وفرحة شديدة بعد المباراة عبر قناة TNT الإنجليزية، مؤكدًا أن فريقه حقق "فوزًا لا يُصدق، مررنا بموسم صعب، علينا أن نقاتل في بعض الأحيان، وكنا نعرف إنه بإمكاننا إحداث الفارق مع جماهيرنا على ملعبنا".

وأضاف "كانت مباراة صعبة، وكيميتش سجل هدفا رائعًا، الوصول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا إنجاز رائع لنا وعلينا الاستمتاع، أعتقد أن في هذه المباريات يكون الشوط الأول مغلقًا دائمًا، قلنا بين شوطي اللقاء أننا نريد زيادة استحواذنا ونكون أكثر حدّة".

وختم "ارتدت كرتان من القائم والعارضة كان من الممكن أن يحسما اللقاء لنا، لكن دائمًا تكون تلك المباريات صعبة وعليك فقط أن تعبرها التوقعات هنا هو محاولة الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، فزنا بلقب الدوري 11 عامًا على التوالي وربما هناك بعض من الإيقاع المفقود".

حان وقت الرد الحقيقي

تصريحات هاري كين تؤكد تعطشه للبطولات التي لم يتذوق طعمها قط، لكن البطولات لا تحسم بالكلمات بل بالأداء في الملعب.

وأراد القدر أن يختبر هاري كين الاختبار الحقيقي للتأكيد على قيمته الكبيرة كأحد الهدافين التاريخيين في كرة القدم وكونه الصفقة الأضخم في تاريخ بايرن ميونخ، فوضعه في مواجهة ريال مدريد.

هاري كين الآن سيكون مشحونًا بعدة أهداف للتألق أمام الملكي، أولها رد اعتباره بعدما رفض ريال مدريد ضمه وفضل انتظار صفقة كيليان مبابي على ضمه.

والهدف الثاني بالطبع العبور إلى النهائي والفوز باللقب الذي طالما حلم به، والتأكيد على أنه يستحق كل يورو دفعه البايرن من أجل ضمه.