"سنة مع هاري كين أسقطت شعره" .. نجم بايرن ميونخ يثير جدلًا بظهوره "الهذيل"

صورة من التدريبات تعكس "شيخوخة" النجم الألماني!

أثار الظهور الأخير للألماني ليون جوريتسكا، لاعب بايرن ميونخ، جدلًا واسعًا بين الجماهير، بعدما تغيرت الكثير من ملامحه وحالته البدنية في تدريبات الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

وتداولت جماهير البايرن على مواقع التواصل الاجتماعي صورة جوريتسكا الأخيرة وهو يبدو هزيلًا وشعره أقل كثافة، وبجانبها صورة سابقة للاعب وهو عار الصدر وجسده في حالة مثالية.

وانتشرت التغريدة بشكل واسع، حيث علق العديد من المشجعين بأن جوريتسكا قد "سقط"، بينما قال البعض مازحًا إن 12 شهرًا من اللعب جنبًا إلى جنب مع الإنجليزي هاري كين، ربما تسببت في تساقط شعره.

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وألقى عدد آخر من المشجعين، اللوم على توماس توخيل، مدرب بايرن ميونخ السابق على نطاق واسع، فيما تساءل تعليق آخر ببساطة: "هل هذا هو نفس الشخص"؟.

ويلعب جوريتسكا في صفوف بايرن ميونخ منذ 6 مواسم، حيث شارك في 221 مباراة مع العملاق البافاري وفاز معه بـ13 لقبًا، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا في عام 2020.

ويستعد بايرن ميونخ في الفترة الحالية بجولة في كوريا الجنوبية وذلك تحت قيادة مدربه الجديد، البلجيكي فينسنت كومباني، الذي يستهدف إعادة العملاق البافاري إلى منصة البطولات بعدما خرج في الموسم الماضي صفر اليدين.