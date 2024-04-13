ضرب العارضة وأهدر الفرص قبل لقاء آرسنال .. هاري كين "المنحوس" بلقاء بايرن ميونخ وكولن

ماذا قدم هاري كين في مباراة بايرن ميونخ ضد كولن؟

شارك النجم الإنجليزي هاري كين في فوز فريقه بايرن ميونخ على نظيره كولن بهدفين دون رد، بالجولة 29 ضمن منافسات الدوري الألماني.

وعلى الرغم من تقديم كين لمستوى جيد في المباراة، إلا أنه لم يستطع أن يُسجل أو يصنع مع فريقه، في الانتصار الذي تم تحقيقه على كولن.

النحس طارد هاري كين أمام كولن

النجم الإنجليزي كان قريبًا من صناعة الهدف الأول لبايرن ميونخ، بعدما مرر الكرة إلى جيريرو ليجعله منفردًا بالحارس، ولكن الأخير نجح في التصدي لتلك الفرصة ليحرم هاري كين من "الأسيست".

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سدد هاري كين كرة بشكل رائع ولكنها ارتطمت بالقائم في الدقيقة 35 من زمن المباراة، ليرفض الهدف الأول للفريق البافاري.

ولعب كين رأسية بشكل مميز في الدقيقة 41 من عمر المباراة، حيث كانت في طريقها إلى الشباك لولا تدخل حارس مرمى كولن الذي تصدى لها ببراعة.

أرقام هاري كين أمام كولن

لعب كين أساسيًا في مباراة بايرن ميونخ ضد كولن، حيث ظهر بشكل جيد ولكن كان ينقصه فقط زيارة شباك الخصم، حيث سدد الكرة 5 مرات منها واحدة فقط على المرمى، وارتطمت أخرى بالقائم.

وأهدر كين فرصتين محققتين للتهديف، ودقة التمرير هي 64%، وتصدى لتسديدة واحدة، واعترض هجمة واحدة فقط أمام مهاجمي كولن.

وظهر كين جاهزًا قبل مواجهة فريقه بايرن ميون ضد آرسنال، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، المقرر له يوم الأربعاء المقبل على ملعب أليانز أرينا.