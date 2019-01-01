هاري كين: أنا سعيد بتوتنهام وجوزيه مورينيو

تصريحات جديدة تنم عن حالة مميزة داخل السبيرز..

عبّر هاري كين، لاعب توتنهام، عن سعادته بحالة فريقه في المرحلة الراهنة، وذلك بعد الانتصار الذي حققه السبيرز على وست هام يونايتد بثلاثة أهداف لهدفين ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

توتنهام قبل الفوز على وست هام، حقق فقط ثلاثة انتصارات خلال 12 مباراة في البريميرليج، مما تسبب في الإطاحة بماوريسيو بوتشيتينو من منصبه كمدير فني للفريق اللندني، والتعاقد مع المخضرم جوزيه مورينيو ليحل محله.

المو تولى المقاليد قبل ساعات من مباراة وست هام، وقاد الفريق لفوزه الأول منذ مدة على الصعيد المحلي، في مباراة أحرز فيها هاري كين الهدف الثالث والذي كان السبيل الأهم لخطف الثلاث نقاط.

كين تحدث عن حالة توتنهام الحالية وقال "لقد كان أسبوعًا غريبًا ومختلفًا، نحن نعلم أننا لم نقدم مردودًا جيدًا هذا الموسم كما هو منتظر منّا حتى الآن.".

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"أنت تعلم أنه عند التعاقد مع مدرب جديد، فيحاول الجميع أن يُظهِر تأثيره، فتريد أن تبدأ معه بشكل جيد وجميعنا أدرك أن مباراة وست هام هي فرصة كبيرة لتحقيق ذلك."

وأتم "أنا سعيد حقًا بالفريق وبالمدرب الجديد وأتمنى أن نستمر على نفس النسق. صحيح أن وست هام عادوا في النتيجة، لكن هذا أمر يحدث، الأهم أننا حققنا الفوز والآن نمضي قدمًا في طريقنا.".

يذكر أن توتنهام سيُلاقي أولمبياكوس اليوناني مساء الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، كتيبة مورينيو شبه ضمنت الوصول لثمن النهائي، ولكنها تحتاج للفوز لتأكيد ذلك قبل ملاقاة بايرن ميونخ بالجولة الأخيرة في الأليانز آرينا.