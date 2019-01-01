مورينيو يُغلق الباب في وجه المهتمين بكين ويؤكد: رحيله مستحيل

تمسك كبير بنجم الفريق الأول وقائده..

شدد جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام، على أن قائد فريقه هاري كين، لن يرحل عن صفوف السبيرز في أي حال من الأحوال، ناعتًا فكرة مغادرته للفريق اللندني بالـ"المستحيلة".

كين يُعد النجم الأول لتوتنهام في السنوات الماضية مما أهله ليكون قائدًا الفريق ثم ارتداء شارة قيادة منتخب إنجلترا، وسجل 175 هدفًا مع السبيرز على مدار ست سنوات، منهم 11 هدفًا هذا الموسم.

دومًا ما كان كين حديث الصحافة، فارتبط اسمه بالعديد من الأندية الأوروبية الكبيرة مثل مانشستر يونايتد وريال مدريد وغيرهما، ولكن مورينيو يؤمن بأن لاعبه لن يرحل عن توتنهام.

مورينيو تحدث للصحافة حول الأمر ووقال "أعتقد أننا كمدربين ينبغي علينا الشعور بالأمور الممكنة والأمور المستحيلة. أظن أنك عندما تحاول شراء كين، فهذا أمر مستحيل.".

"إنه أحد أفضل المهاجمين في العالم بلا شك، إنه فقط في حاجة إلى فريقه معه، سواءً كان منتخب إنجلترا أو نحن. هو يحتاج إلى فريق يأخذه معه إلى المستوى التالي الذي ينبغي عليه أن يكون فيه، وما هو؟ إنه تحقيق البطولات."

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السبيشال وان كان قد تولى مسؤولية تدريب توتنهام الأسبوع الماضي خلفًا للمدرب ماوريسيو بوتشيتينو، وقد حقق الانتصار الأول له بالفوز على وست هام بثلاثة أهداف لهدفين، في مباراة سجل فيها كين هدفًا وظهر بصورة مميزة.

المدرب البرتغالي تابع حديثه بقوله "أعتقد أنه بحاجة إلى الفوز بالبطولات معنا أو مع المنتخب، إنه بحاجة لشيء يُسلط الضوء على جودته كلاعب وعلى ما يجلبه لفريقه بأهدافه. هو مهاجم رائع، أنت تعرف أنني عملت مع عدد من أفضل المهاجمين في العالم من قبل.".

واعتبر مدرب مانشستر يونايتد السابق أن بقاء كين هو ضرورة بالنسبة للنادي من أجل الانتقال إلى المستوى الآخر لهم أيضًا، ولكنه في الوقت نفسه، أكد على أنه لم يأخذ وعودًا بالإبقاء على أحد بعينه، بل كل ما تحصل عليه كان وعدًا بأن النادي لن يبيع أي لاعب يريده المدرب.

"هذا ليس عني، هذا بالنسبة إلى السيد دانيل ليفي والنادي. ليفي لديه رؤية، وجزء من هذه الرؤية هو جعل النادي أفضل وأكبر. لا يمكن تحقيق ذلك بدون فريق قوي، لذلك من الواضح أن الحفاظ على أفضل اللاعبين لديك هو جزء من خطط تحقيق النمو، إنه ليس بالأمر الجديد بالنسبة لي."

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وأتم "لم يكن الكلام بيننا وعدًا، لم نقل إذا رحل لاعب بعينه فسأرحل، لم يكن الحديث محددًا لأحد بعينه، أخبرني أنه لا يبيع لاعبًا إذا كان المدرب لا يريد رحيله.".

يذكر أن مورينيو قد أعرب في أكثر من لقاء خلال الأيام الماضية عن رضاه على قائمة توتنهام الحالية، وأكد مرارًا وتكرارًا على أنه لا يريد لاعبين جدد في الميركاتو الشتوي ويُريد فقط الحفاظ على القوام الحالي للسبيرز.