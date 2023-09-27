"هارب فلا يحق له الاحتفال معنا" .. جمهور الاتحاد يفتح النار على أنمار الحائلي بعد مواجهة الخلود

احتفال رئيس الاتحاد بالتأهل لدور الـ16 من كأس الملك مرفوض من الجماهير، فما السبب؟

يقف جمهور نادي الاتحاد السعودي بالمرصاد لأنمار الحائلي؛ رئيس النادي، وهو ما دفعه لفتح النار عليه عقب العبور لدور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

العميد خاض مباراة صعبة للغاية أمس الثلاثاء، أمام الخلود في دور الـ32 من كأس الملك، انتهى وقتها الأصلي وشوطيها الإضافيان بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، لتمنح ركلات الترجيح بطاقة التأهل للنمور بعد الفوز بنتيجة 7-6.

الجمهور رغم التأهل إلا أن يعيش حالة من الغضب في ظل فشل فريقه في حسم التأهل بسهولة، بداعي أن المنافس ينشط في دوري يلو للدرجة الأولى بالأساس، لكن ليس هذا وحده سبب غضبه من الحائلي..

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رئيس النادي الجداوي كتب عقب اللقاء، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "مباريات الكؤوس دائما ماتكون ذات طابع مختلف وصعب والصعاب تظهر معدن الأبطال دائماً هذا ما جسده نمور الاتحاد اليوم بصبرهم وجلدهم في الأوقات الصعبة، شكراً لكل اللاعبين من عبدالله المعيوف إلى طلال حاجي وللجهازين الفني والإداري والشكر موصول لجمهورنا الحاضر في الملعب ومن خلف الشاشات".

التعليقات أسفل التغريدة جاءت أغلبها مهاجمة لأنمار، رافضين احتفاله معهم، بداعي أنه غادر مكانه في منصة الاستاد قبل انطلاق ركلات الترجيح، إذ كتب أحدهم: "هجيت قبل البلنتيات ها والحين جاي تبارك"، وعلق آخر: "دائماً تختفي وقت الحزن والغضب و العتب الجماهيري والاخفاقات، تظهر كالبطل وقت الافراح وكانك صاحب الفرحة ولا تتذكر أنك سبب كوارث الصيف وأنت و نائبك، أشهر معدودة ومع الباب الصغير انت ونائبك"، فيما أضاف ثالث: "انا اقترح نغير كلمة هارب ونحطها أنمار يعني بدل مانقول هارب نقول انمار وبس".

يذكر أن خصم الاتحاد في دور الـ16 من المقرر أن يُكشف عنه اليوم الأربعاء، إذ تُجرى القرعة في تمام الساعة الحادية عشر و45 دقيقة مساءً بتوقيت العاصمة السعودية "الرياض".