هاتف مشجع يحرم النصر من رونالدو مباراتين

النصر ضم رسميًا رونالدو

Shahid

يترقب الجمهور السعودي وخاصة النصراوي الظهور الأول لنجم النصر الجديد كريستيانو رونالدو مع الفريق في دوري روشن السعودي.

النصر أعلن رسميًا مساء أمس التعاقد مع النجم البرتغالي بعقد يمتد حتى صيف 2025، ومن المتوقع حسب صحيفة الرياضية السعودية وصوله للرياض يوم الإثنين أو الثلاثاء القادم ومن ثم الانخراط في التدريبات الجماعية للفريق.

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النصر سيُواجه الخليج مساء اليوم وقد يُتابع رونالدو اللقاء من مدريد، وفيما يُنتظر تواجده على أرض الملعب خلال مواجهة الطائي في الخامس من يناير القادم أو الشباب في الـ14 من نفس الشهر، أكدت قناة سكاي سبورتس أن اللاعب لن يلعب المباراتين.

ويعود السبب في غياب رونالدو عن أول مباراتين له بعد إتمام انتقاله للنصر إلى إيقافه بواسطة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لمباراتين في نوفمبر الماضي إثر تحطيمه لهاتف محمول خاص بمشجع إيفرتون في واقعة شهيرة حدثت في النصف الثاني من الموسم الماضي.

واتُهم اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا بالسلوك غير اللائق والعنيف من قبل اتحاد الكرة الإنجليزي في أعقاب الحادث الذي جاء بعد الهزيمة أمام إيفرتون في أبريل 2022.

وقد أوضحت سكاي سبورتس أن عقوبة الإيقاف ستلحق برونالدو مع أي نادٍ ينضم له لكن ليس مع منتخب البرتغال خلال تواجده في كأس العالم قطر 2022، حيث شارك بالفعل في البطولة التي اختتمت مؤخرًا بتتويج الأرجنتين باللقب.



Shahid