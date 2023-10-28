هاتريك وصاروخية من نصف الملعب .. إعصار هاري كين يحط رسميًا في الدوري الألماني!

الإعصار يصل ألمانيا رسميًا....

حقق بايرن ميونخ، فوزًا عريضًا على حساب دارمشتات، بثمانية أهداف دون رد ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الألماني.

وانفرد بايرن ميونخ بصدارة ترتيب الدوري بشكل مؤقت، بعد وصوله إلى النقطة 23، في انتظار مباراة باير ليفركوزن، أمام فرايبورج.

وشهدت المباراة تألق هاري كين، ومشاركته في اللقاء بشكل أساسي، وأكمل المباراة حتى نهايتها وتمكن من تسجيل هاتريك.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ماذا قدم هاري كين أمام دارمشتات؟

إعصار هاري كين وصل ألمانيا

يومًا بعد يوم، يعتاد هاري كين، على الأجواء في الملاعب الألمانية، ويواصل تقديم مستويات مميزة، جعلته ينافس بقوة على صدارة ترتيب هدافي الدوري الألماني.

وبالرغم من ابتعاد كين، عن أماكن الخطورة في منطقة جزاء المنافس، وتلقيه تعليمات جديدة من مدربه بالتواجد بشكل أكثر في وسط ملعب والأطراف، كما رأينا في المباريات الأخيرة، إلا أن النجم الإنجليزي مازالت خطورته مستمرة.

في مباراة اليوم، بدأ هاري كين تهديداته مبكرًا بعد مرور ربع ساعة أطلق تسديدة صاروخية "على الطاير" من لمسة واحدة، ولولا تألق الحارس لسكنت الشباك، وفي الشوط الثاني كشر المهاجم الإنجليزي عن أنيابه وسجل هاتريك.

كين في مباراة الليلة كان النجم الأبرز بلا شك، بتسجيل هاتريك وصناعة هدف، وإجادته للأدوار الدفاعية، ونحن الآن على موعد مع نسخة جديدة من كين، نسخة أكثر تكاملًا في الملعب.