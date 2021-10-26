هاتريك مانشستر يونايتد يزيد جنون باريس في محاولة ضم صلاح!

باريس سان جيرمان لا يزال مصرًا على ضم محمد صلاح بالرغم من المفاوضات على عقده الجديد في ليفربول ورغبة ريال مدريد في الحصول عليه.

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن استمرار رغبة باريس سان جيرمان في الحصول على خدمات النجم المصري محمد صلاح من صفوف ليفربول.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لو 10 سبورت"، والتي أكدت أن النادي الفرنسي لم يتنازل أبدًا عن فكرة ضم صلاح.

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وأكدت الصحيفة أن الفريق سيحاول أن يحصل على خدماته لو فشلت مفاوضات التجديد بينه وبين ليفربول في المستقبل القريب.

كيف هو مستوى محمد صلاح في الموسم الجاري؟

وكان صلاح قد قدم مستويات مذهلة هذا الموسم، عقب أن وصل لهدفه رقم 12 في عشر مباريات فقط في كل البطولات مع ليفربول.

وسجل صلاح هاتريك تاريخي في شباك مانشستر يونايتد هذا الأسبوع قاد به فريقه للفوز بخمسة أهداف نظيفة.

من أيضًا يسعى لضم محمد صلاح؟

ولا يعد باريس سان جيرمان هو الفريق الوحيد المهتم بالحصول على خدمات محمد صلاح، حيث أكد الصحفي التركي في تصريحات خاصة لجول أن الملكي يعرض هازارد بالإضافة لقيمة مالية من أجل ضم المصري.

ويطلب هداف الدوري الإنجليزي الحصول على 500 ألف جنيه استرليني من أجل تجديد عقده في صفوف الريدز.

جدير بالذكر أن صلاح يحتل في الوقت الحالي صدارة هدافي الدوري الإسباني برصيد عشرة أهداف سجلهم في تسع جولات وله خمس صناعات.