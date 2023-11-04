هاتريك في الكلاسيكر .. أخيرًا يا توخيل عرفت قيمة هاري كين الهداف الحقيقية!

إعصار هاري كين يواصل ضرب فرق الدوري الألماني...

حقق بايرن ميونخ، فوزًا عريضًا على حساب بوروسيا دورتموند، بثلاثة أهداف دون رد، في قمة مباريات الجولة العاشرة من الدوري الألماني.

وواصل بايرن ميونخ، ملاحقة باير ليفركوزن على صدارة الترتيب، بعد وصوله إلى النقطة 26، بفارق نقطتين عن ليفركوزن المتصدر.

وشهدت المباراة تألق هاري كين، ومشاركته في اللقاء بشكل أساسي، وأكمل المباراة حتى نهايتها وتمكن من تسجيل هاتريك للمباراة الثانية على التوالي، ليتربع على صدارة ترتيب هدافي البوندسليجا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ماذا قدم هاري كين أمام بوروسيا دورتموند؟

أخيرًا عرفت قيمة كين يا توخيل!

"الماكينة طلعت قماش"، مقولة شهيرة نراها تتجسد في هاري كين، خلال الفترة الماضية، بعدما نجح النجم الإنجليزي في تسجيل هاتريك في المباراة الثانية على التوالي، والانفراد بصدارة ترتيب الهدافين.

في بداية الموسم كان يعتمد توماس توخيل المدير الفني لنادي بايرن ميونخ، على كين بطريقة مختلفة وإعطائه تعليمات بالتمركز على الأطراف ووسط الملعب، ولكن مع تغيير تمركز الأمير هاري، الأمور انقلبت بشكل واضح وشاهدنا كين يسجل ستة أهداف في مباراتين، ليذكر جماهير الفريق البافاري، بنجمهم السابق روبرت ليفاندوفسكي.

كين في مباراة الليلة ومنذ انطلاق المباراة، ظهرت خطورته وبتمركزه الجيد في منطقة الجزاء افتتح الهاتريك الخاص به في أول تسع دقائق من المباراة، ليطلق بعدها العنان لحسه التهديفي العالي، الذي يظهر كلما ظهر كين في منطقة جزاء المنافس.

ولم يكتف كين بالتسجيل في مباراة الليلة، بل ساهم بشكل كبير في صنع العديد من الفرص لزملائه سواء بطريقة مباشرة بصناعة فرصة خطيرة لجمال موسيالا مع مطلع الشوط الثاني، أو بطريقة غير مباشرة في هدف بايرن الملغي للتسلل في آخر المباراة، ليصبح رجل المباراة بلا منافس.