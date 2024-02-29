فيديو | "هاتريك" تاليسكا لا يكفي .. "استئساد" الحزم يعطل النصر في مباراة الثمانية أهداف

الحزم خطف التعادل في الوقت القاتل، ليحرم النصر من نقطتين مهمتين..

SHAHID

نقطة تعادل مثيرة خطفها الحزم من فم النصر في المباراة التي انتهت بنتيجة 4-4، على استاد الأول بارك، ضمن الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي.

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التهديف في اللقاء افتتح بهدف ملغي في الدقيقة 24، لصالح الضيوف بأقدام قائدهم أنطونيو كارفالهو، لكن حكم الراية أشار لوجود حالة تسلل.

بعدها بخمس دقائق تقريبًا، أحرز العالمي هدفه الأول في اللقاء من ضربة جزاء، احتسبت لصالح سامي النجعي بعد الرجوع لتقنية الفيديو، وسجلها البرازيلي أندرسون تاليسكا بنجاح.

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ومع بداية الشوط الثاني، ألغى حكم اللقاء شكري الحنفوش هدف النصر الثاني، بداعي وجود لمسة يد على مسجله سامي النجعي.

لكن ما هي إلا ثماني دقائق فقط من الشوط الثاني، حتى أدرك الحزم التعادل برأسية أحمد المحيميد بعد متابعة لركلة ركنية، نُفذت بعرضية داخل منطقة الـ18.

وفي الدقيقة 61 من عمر المباراة، أضاف تاليسكا ثاني أهداف النصر وأهدافه كذلك، من تسديدة قريبة من داخل منطقة الجزاء.

لكن أعاد الحزم المباراة لنقطة التعادل من جديد بعد هجمة مرتدة، أكملها كارفالهو بنجاح، بعدما انفرد بالحارس وليد عبدالله، وأسكن الكرة في شباكه.

وأبى تاليسكا إلا أن يضيف الهدف الثالث له "هاتريك" في المباراة من رأسية من داخل منطقة الجزاء، في الدقيقة 72، بعدما استقبل عرضية متقنة من الجهة اليسرى من الظهير أليكس تيليس.

بينما باغت الضيوف كتيبة لويس كاسترو بإدراك التعادل من جديد قبل نهاية المباراة بست دقائق من تسديدة قريبة المدى بأقدام فايز سليماني، فشل الحارس وليد عبدالله في التعامل معها.

ومن ضربة جزاء جديدة للنصر، احتسبها الحكم الحنفوش في الوقت القاتل على إثر لكم الحارس أيمن دحمان للاعب النصر في وجهه أثناء محاولة تصديه للكرة، نجح السنغالي ساديو ماني في إحراز الهدف الرابع.

لكن صمم الحزم على حرمان العالمي من نقطتين مهمتين، بعدما أدرك التعادل في الدقيقة 9+90 عن طريق نجمه باولو ريكاردو.

التعادل رفع رصيد العالمي للنقطة 53 في وصافة جدول الترتيب، بينما يأتي الحزم في المركز الـ17 وقبل الأخير "مؤقتًا" بجدول الترتيب بـ15 نقطة.

SHAHID