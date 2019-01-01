هاتريك أكرم عفيف يقود السد لاستعادة صدارة دوري نجوم قطر

المباراة شهدت تألقاً كبيراً من بطل كأس آسيا أكرم عفيف الذي سجل ثلاثية "هاتريك"

فيسبوك تويتر ماجد جزر

حقق نادي السد القطري فوزاً كبيراً على حساب نادي الخور، بنتيجة 6\2 في إطار مباريات الجولة السادسة عشر من مباريات دوري نجوم قطر.

المباراة شهدت تألقاً كبيراً من بطل كأس آسيا أكرم عفيف الذي سجل ثلاثية "هاتريك" في مرمى المنافس، وقدم أداءاً أكثر من رائع.

بهذا الفوز أستعاد السد الصدارة من الدحيل الذي كان قد تربع عليها مؤقتاً، عقب الفوز على السيلية بهدف دون رد في مباراة مقدمة مساء اليوم.

أهداف المباراة جاءت عن طريق المتألق أكرم عفيف ”هاتريك“ في الدقائق 7 و10 و65 وحامد إسماعيل في الدقيقة 42 والكوري الجنوبي وويونغ جونغ في الدقيقة 55 والجزائري بغداد بونجاح في الدقيقة 57 أهداف الزعيم.

ممر شرفي من لاعبي السد والخور لأبطال كأس آسيا 2019

وسجل أهداف الخور البرازيليان فاغنر دوس سانتوس في الدقيقة 15 وبيزيرا من ضربة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

التوّهج لم يتوقف عند #كأس_آسيا2019 🔥



أكرم -كريم- في الأهداف أيضًا 🔝@akramafif_ بطل آسيا سجّل ثاني هاتريك له هذا العام ورفع رصيده مع @AlsaddSC لـ 17 هدف في @QSL 👏 pic.twitter.com/HIHXZxboXx — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 16, 2019

بهذا الفوز رفع الفريق السداوي رصيده إلى 41 نقطة مواصلا بذلك تقدمه بفارق نقطتين على وصيفه و حامل اللقب الدحيل بينما تجمد رصيد الخور عند 9 نقاط بالمركز الحادي عشر ما قبل الأخير.