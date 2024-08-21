"سلمان الفرج يوبخ زميله ورومارينيو ينجو من خطأ كارثي" .. نيوم يفوز في ظهوره الأول بدوري يلو

ماذا فعل نيوم في ظهوره الأول بدوري يلو؟..

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوم بـ"ثوبه الجديد"، الفوز في أولى مبارياته بمسابقة دوري يلو، للموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

نيوم حسم العديد من الصفقات الكبرى، خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ أبرزها التعاقد مع المدافع المصري أحمد حجازي والمهاجم البرازيلي رومارينيو، من نادي الاتحاد، بالإضافة إلى قائد الهلال الكبير سلمان الفرج، وموهبة الفتح عباس الحسن.

وفاز نيوم (2-0) على مستضيفه أبها، مساء اليوم الأربعاء، عن طريق مهند آل سعد في الدقيقة 21، ورومارينيو في الدقيقة 42؛ ليحسم أول 3 نقاط في الموسم الرياضي الجديد.

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ودخل نيوم المباراة، بجميع عناصره الأساسية التي تعاقد معها في الصيف الحالي؛ حيث منح حجازي فريقه "الصلابة الدفاعية"، بينما حمل الفرج خط الوسط بخبرته الكبيرة، وشارك بشكل فعال في الهدف الثاني الذي سجله رومارينيو.

كما كان للفرج لقطة مثيرة للغاية، مع الظهير الأيسر لنادي نيوم إسلام هوساوي، عندما طلب منه أن يتحدث مع زملائه في الفريق باستمرار؛ بالقول: "تكلم تكلم لا تصير أطرم".

وقدّم رومارينيو من ناحيته، مستوى أكثر من رائع، خاصة في الشوط الأول من عمر المباراة، والذي أنهاه بهدف ساعده فيه الحظ أولًا، قبل أن يتلاعب بمدافع أبها؛ ليسكن الكرة بعدها في الشباك.

وفي الشوط الثاني.. كاد النجم البرازيلي البالغ من العمر 33 سنة، أن يرتكب "خطأ فادحًا"، كان من الممكن أن يكلف فريقه ركلة جزاء، مع تحصله على كارت.

لاعب أبها سقط داخل منطقة جزاء نيوم، بعد لعبة مشتركة مع رومارينيو؛ الأمر الذي دفع الحكم للعودة إلى تقنية الفيديو "فار"، بعد استدعائه من مساعديه.

وأظهرت الإعادات، وجود ضربة من يد رومارينيو على وجه لاعب أبها أثناء الحركة؛ لكن الحكم اعتبرها بسيطة وغير مقصودة؛ ليأمر باستكمال اللعب، مع عدم احتساب أي قرار فني أو إداري.