نيوكاسل يقترب من ضم حارس مانشستر يونايتد!

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن صفقة انتقال محتملة لحارس مانشستر يونايتد دين هندرسون قد تحدث في الأيام المقبلة.

وكان الحارس الشاب قد شارك مع فريق الشياطين الحمر في 3 مناسبات هذا الموسم قبل أن يرجع للدكة في ظل هيمنة دافيد دي خيا على معظم المواجهات.

وبحسب ما أوردته صحيفة "Manchester Evening News" فإن هندرسون في مفاوضات مع نادي نيوكاسل الإنجليزي من أجل ضمه في السوق المقبل.

ما هي تفاصيل صفقة هندرسون؟

يقترب حارس مرمى مانشستر يونايتد دين هندرسون من الانتقال إلى نيوكاسل يونايتد، حيث أشارت بعض المصادر إلى تواجده في نيوكاسل يوم الأربعاء الماضي من أجل التفاوض.

ومن المفهوم أن المناقشات قد جرت حول صفقة إعارة لمدة سنة من فريق الشياطين الحمر، ولكن لم يتم استبعاد الانتقال الدائم.

وكان نيوكاسل قد أجرى مناقشات للتوقيع مع هندرسون على سبيل الإعارة في يناير الماضي، لكن هذه الخطوة انهارت عندما رفض مارتن دوبرافكا، الانتقال إلى اليونايتد في صفقة مقايضة.

ماذا عن دكة مانشستر يونايتد؟

خروج الحارس دين هندرسون المرتقب من الفريق يفتح الباب حول اللاعب الذي يخلفه على دكة مانشستر يونايتد.

ويدور الحديث الآن حول تواجد توم هيتون بالفعل في هذا المركز، وعدم حاجة الشياطين الحمر لتدعيم حراسة المرمى.

لكن النجم الإنجليزي يبلغ من العمر 36 عامًا، مما لا يجعله أفضل خيار للمدرب الجديد إريك تين هاج، الذي يفضل بقاء هندرسون مع الفريق لفترة أطول.

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