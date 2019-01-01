نيوبالانس تتمسك بالأمس الأخير في إفساد عقد نايك مع ليفربول

رغم قرار المحكمة شركة نيوبالانس تتمسك بالريدز وترفض الاستسلام

رفضت شركة نيوبالانس راعي قمصان ليفربول، الاستسلام وترك رعاية الريدز بسهولة، بالرغم من قرار المحكمة.

وكانت إدارة ليفربول ترغب في فض شراكتها مع شركة نيوبالانس والتي استمرت إلى سبع سنوات، ووقعت مع شركة نايكي لرعاية الفريق بداية من الموسم القادم.

وقدمت الشركة اليوم طلباً إلى المحكمة العليا في إنجلترا لاستئناف الحكم الصادر لصالح ليفربول، بالتوقيع مع شركة نايكي، ومن جانبها ستنظر المحكمة إلى إمكانية عقد جلسة استئناف من عدمه.

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وتريد نيوبالانس إلزام ليفربول بعقد جديد، مشددة على أن عرضها مطابقاً لعرض نايك، كما أن الأخطاء الماضية سيتم تجنبها في حال توقيع العقد الجديد.

جدير بالذكر أن شركة نايك قامت بالفعل بصرف 6 مليون إسترليني، لتصميم أطقم الريدز للموسم الجديد.