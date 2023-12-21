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الإصابة لم تمنعه من الاستفزاز .. نيمار يكيد منافسي الهلال بعد سباعية أبها

زهيرة عادل
Neymar Hilal 2023Getty
نيمارالهلالأبهادوري روشن السعودي

سباعية أبها تدفع نيمار لاستفزاز خصوم الهلال..

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تفاعل البرازيلي نيمار دا سيلفا؛ محترف الهلال السعودي، مع فوز فريقه الكبير أمام أبها، أمس الخميس، من منزله في البرازيل، في ظل غيابه عن الملاعب.

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الزعيم أسقط ضيفه بسباعية نظيفة، ضمن الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي، بتوقيع سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش "هاتريك"، أليكساندر ميتروفيتش "هدفين"، سالم الدوسري، محمد كنو وروبن نيفيش.

ونشر نيمار على خاصية "ستوري" بحسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورته أمام شاشة التلفاز أثناء متابعة اللقاء، مع الإشارة بعلامة النصر، مرفقًا الصورة برموز تعبيرية "تخرج لسانها" في إشارة للكيد والإغاظة، وكأنه يوجه رسالة لمنافسي الزعيم الذي يطير بصدارته بعيدًا.

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الزعيم حاليًا يتصدر جدول ترتيب دوري روشن برصيد 50 نقطة متفوقًا بـ13 نقطة عن النصر؛ صاحب الوصافة، وإن كان العالمي متأخرًا بمباراتين.

يذكر أن نيمار يغيب عن الهلال حتى نهاية الموسم، إذ أجرى مؤخرًا جراحة بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مواجهة البرازيل وأوروجواي، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

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