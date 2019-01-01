نيمار يكشف سر إصراره على مغادرة باريس في الصيف

ويبعث رسالة لمشجعي باريس سان جيرمان

عاد النجم البرازيلي نيمار جونيور للحديث عن مستقبله، وهذه المرة كشف عن سبب إصراره على مغادرة باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وكان أغلى لاعب في العالم قاب قوسين أو أدنى من العودة إلى ناديه السابق في الميركاتو الصيفي، لولا عدم اتفاق إدارة البرسا مع مسؤولي العملاق الباريسي حول رسوم النقل، ما تسبب في بقائه مع أصحاب "حديقة الأمراء" حتى هذه اللحظة.

في الوقت ذاته، تعرض ساحر "الماراكانا" لواحدة من أشرس حملات الهجوم عليه من قبل مشجعي "إلبي إس جي"، كنوع من أنواع العقاب على تمرده الأخير، إلا أنه أجبرهم على احترمه مرة أخرى، بتسجيل أهداف حاسمة ساهمت في حصول الفريق على تسع نقاط في صراع الاحتفاظ بلقب الدوري للعام الثالث على التوالي.

وفي رده على سؤال عن أسباب تفكيره في الرحيل عن ناديه في فصل الصيف، قال "بصرف النظر عن وظيفتك. عندما لا تكون سعيدًا تحاول دائمًا التغيير، حيث تحاول إيجاد أماكن جديدة لتعثر على نفسك من جديد. هذا ما حاولت القيام به، لكن انتهى الأمر ببقائي، لكن كما أقول دائمًا سأبذل قصارى جهدي".

الليلة 🤩



كلوب بروج 🆚 باريس سان جيرمان

جالطة سراي 🆚 ريال مدريد



أولمبياكوس 🆚 بايرن ميونخ

توتنهام 🆚 النجم الأحمر



شاختار دونيتسك 🆚 دينامو زغرب

مانشستر سيتي 🆚 أتلانتا



أتليتكو مدريد 🆚 باير ليفركوزن

يوفنتوس 🆚 لوكوموتيف موسكو#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/3lGBOkjY5R — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 22, 2019

وأضاف بخصوص تألقه مع الفريق قبل الإصابة الأخيرة التي ألمت به أثناء مشاركته أمام نيجيريا وعلى إثرها سيغيب لفترة تزيد عن شهر "أشعر أن الأمور على ما يرام، وسأبذل كل جهدي في الملعب لمساعدة بارين على تحقيق الانتصارات، خاصة في دوري أبطال أوروبا، الحمد لله. قد بدأت بشكل جيد بمساعدة الفريق بأفضل طريقة ممكنة، وآمل أن يبقى هذا الوضع لنهاية الموسم".