نيمار يعارض الهلال .. ليونيل ميسي حاضر في خسارة جديدة للسعودية!

هل يكمل نيمار سلسلة الرفض العالمي للنجوم "سوبر ستار" عن الانضمام للهلال؟

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"نيمار مطلب هلالي" أحد المواضيع الأكثر تداولًا حاليًا في المملكة العربية السعودية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "X"، في ظل رغبة الهلاليين في حسم الصفقة سريعًا، لكن الطريق ليس ممهدًا.

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الهلال ارتبط اسمه بعديد النجوم "سوبر ستارز" خلال الميركاتو الصيفي الجاري، للرد على انضمام كريستيانو رونالدو للنصر، كريم بنزيما للاتحاد ورياض محرز للأهلي، كان على رأسهم ليونيل ميسي، الذي رفض القدوم للمملكة وفضل الانتقال للدوري الأمريكي.

وحاليًا حان موعد مفاوضات نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، ووفقًا لموقع "Relevo" البرازيلي فإن نيمار كان أمامه ثلاثة خيارات خلال الصيف الجاري؛ إما برشلونة الإسباني، الدوري السعودي أو الدوري الأمريكي.

وأوضح الموقع البرازيلي أن تشافي هيرنانديز؛ المدير الفني للبرسا، يعارض قدوم نيمار لفريقه، مشيرًا إلى أن الدوري الأمريكي هو الوجهة المفضلة حاليًا لصاحب الـ31 عامًا.

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الدوري الأمريكي بالفعل وجهة مفضلة لنيمار، لكن غير واضح ما إذا كان سيتخذ هذه الخطوة حاليًا أم لا إلا أن ما هو مؤكد هو ما صرح به البرازيلي في عام 2020م، لشبكة "ESPN": "أخبرت بيكهام (أحد ملاك نادي إنتر ميامي الأمريكي)، أنني أريد اللعب في أمريكا في يوم من الأيام، لدي عقد بالفعل معه، وخلال عشر سنوات سأوقع لإنتر ميامي، للعمل مع بيكهام".

لكن الواقع حاليًا وما هو مصرح به بشكل رسمي هو أن والد نيمار نفى التقارير التي تتحدث عن رغبة نجله في الرحيل عن النادي الباريسي، مؤكدًا استكماله لمسيرته هناك خلال الموسم المقبل.

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