نيمار يرد على الاتهامات بعدم الاحترافية بسبب صور زيادة وزنه

مقربون من نيمار يدافعون عن وزنه الزائد

أثارت الحالة البدنية للنجم البرازيلي، نيمار سخرية البعض بعدما ظهر بوزن زائد للغاية خلال العطلة، فيما أبدى مشجعو فريق نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، قلقهم على نجمهم.

وظهر البرازيلي بجسد مترهل وبطن كبير وغياب شبه كامل للعضلات بأيامه الأخيرة من عطلته الصيفية في إجازة على متن يخت في إيبيزا الإسبانية، برفقة أصدقائه.

لذا قرر المحيطين وأقاربه الخروج لدعمه ضد الانتقادات التي تعرض لها نجم باريس سان جيرمان على مواقع التواصل الاجتماعي.

كيف دافع المقربين لنيمار عنه؟

وفقًا لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية فإن أقارب نيمار الذين يقضون العطلة معه غاضبون للغاية من الضغط الكبير الذي يتعرض له البرازيلي.

وتحدث أحد المقربين إلى الصحيفة، وقال: "نيمار يقضي العطلة كما يفعل دائمًا، لا يوجد أي سبب للقلق، سيكون مستعدًا للقتال مع باريس سان جيرمان".

متى سيعود نيمار إلى تدريبات باريس؟

سيعود صاحب الـ29 عامًا إلى باريس، غدًا الجمعة، حيث سيلتحق بتدريبات باريس سان جيرمان التحضيرية قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويسعى باريس سان جيرمان في الموسم الجديد لاستعادة لقب الدوري الفرنسي، الذي خسره الموسم الماضي لمصلحة ليل، كذلك يأمل في حصد لقب دوري أبطال أوروبا بعد خروجه في آخر نسخة من نصف النهائي أمام مانشستر سيتي.

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