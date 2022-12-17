نيمار يدفع 30 ألف يورو لإزاله وجهه من وشم ريتشارليسون

علي سمير
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Richarlison tattoo GFXGetty / GOAL
البرازيلكأس العالمنيمارريتشارليسونغرائب وطرائفثقافةباريس سان جيرمانتوتنهام

العديد من التعليقات السلبية على الوشم

أراد المهاجم البرازيلي ريتشارليسون تكريم نيمار وإظهار حبه له على طريقته الخاصة، ولكن الجماهير لم تحب هذه الطريقة وحتى نجم باريس سان جيرمان نفسه لم يُرحب بها!

ريتشارليسون كان من نجوم المنتخب البرازيلي في كأس العالم 2022، ولكن قصة تألقه انتهت بعد الخروج الصادم من دور الثمانية أمام كرواتيا بركلات الترجيح.

مهاجم توتنهام قام الأسبوع الماضي بنشر صورة على حسابه بموقع "إنستجرام" وهو يظهر بوشم عملاق على ظهره، حيث قرر وضع وجهه بجوار كل من نيمار ورونالدو الظاهرة.

صحيفة "Globo Sport" البرازيلية أكدت أن هذا الوشم لم يعجب نيمار، بل وصل الأمر إلى إرساله مبلغ 30 ألف يورو إلى ريتشارليسون من أجل إزالة وجهه من الوشم المرسوم على ظهره.

ويأتي ذلك بعد العديد من التعليقات السلبية من الجماهير على وشم ريتشارليسون العملاق، حيث تعجب البعض من اختياره نيمار على وجه التحديد.

يذكر أن ريتشارليسون البالغ من العمر 25 سنة يعاني من مشكلة في أوتار الركبة، ومن المتوقع غيابه عن توتنهام لمدة شهر.

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  • 90004فرنسا، 2018
  • 65648ألمانيا، 2014
  • 122048إسبانيا، 2010
  • 44558إيطاليا، 2006
322258 الأصوات
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