نيمار يدفع 30 ألف يورو لإزاله وجهه من وشم ريتشارليسون

العديد من التعليقات السلبية على الوشم

أراد المهاجم البرازيلي ريتشارليسون تكريم نيمار وإظهار حبه له على طريقته الخاصة، ولكن الجماهير لم تحب هذه الطريقة وحتى نجم باريس سان جيرمان نفسه لم يُرحب بها!

ريتشارليسون كان من نجوم المنتخب البرازيلي في كأس العالم 2022، ولكن قصة تألقه انتهت بعد الخروج الصادم من دور الثمانية أمام كرواتيا بركلات الترجيح.

مهاجم توتنهام قام الأسبوع الماضي بنشر صورة على حسابه بموقع "إنستجرام" وهو يظهر بوشم عملاق على ظهره، حيث قرر وضع وجهه بجوار كل من نيمار ورونالدو الظاهرة.

صحيفة "Globo Sport" البرازيلية أكدت أن هذا الوشم لم يعجب نيمار، بل وصل الأمر إلى إرساله مبلغ 30 ألف يورو إلى ريتشارليسون من أجل إزالة وجهه من الوشم المرسوم على ظهره.

ويأتي ذلك بعد العديد من التعليقات السلبية من الجماهير على وشم ريتشارليسون العملاق، حيث تعجب البعض من اختياره نيمار على وجه التحديد.

يذكر أن ريتشارليسون البالغ من العمر 25 سنة يعاني من مشكلة في أوتار الركبة، ومن المتوقع غيابه عن توتنهام لمدة شهر.