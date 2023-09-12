نيمار يدفع الهلال لاتخاذ قرار حاسم بشأن مباريات دوري أبطال آسيا

النجم البرازيلي يستعد لبدء مغامرته مع الزعيم

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تقترب إدارة الهلال من اتخاذ قرار حاسم بشأن مباريات الفريق في دوري أبطال آسيا، والتي ستنطلق يوم الإثنين القادم بمواجهة نافباخور الأوزبكي في الرياض.

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الهلال وقع في المجموعة الرابعة التي تضم بجانبه كلًا من نساجي مازندران الإيراني ومومباي سيتي الهندي، ونافباخور، ويطمح الفريق للفوز باللقب بعدما خسره في نهائي الموسم الماضي أمام أوراوا ريد دياموندز الياباني.

إدارة الهلال تدرس حاليًا نقل مباريات الفريق في آسيا من ملعب الأمير فيصل بن فهد إلى ملك الملك فهد الدولي، وذلك للاستفادة من السعة الأكبر لملعب الدرة والذي سيُغلق أبوابه في نهاية نوفمبر القادم بسبب أعمال الصيانة والتطوير استعدادًا لاستضافة كأس آسيا 2027.

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ويأتي قرار الهلال نقل مبارياته على ملعبه في آسيا إلى الدرة بعد التعاقد مع عديد النجوم هذا الصيف وعلى رأسهم البرازيلي نيمار، حيث يُتوقع حدوث زيادة هائلة في عدد الجماهير الراغبة في حضور المباريات مما يزيد من عائدات مبيعات التذاكر.

يُشار إلى أن الهلال سيُواجه الرياض يوم الجمعة القادم في الجولة السادسة من الدوري السعودي.

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