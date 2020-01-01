نيمار يحسم موقفه من الرحيل عن باريس سان جيرمان

هل نرى نيمار بقميص برشلونة في الموسم المقبل؟

كشفت تقارير صحفية عن موقف نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان، من الرحيل عن صفوف بطل الدوري الفرنسي في ظل اهتمام برشلونة بالحصول على خدماته.

نيمار رحل عن برشلونة في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو مما دفع البلوجرانا لضم عثمان ديمبيلي ثم فيليبي كوتينيو وأخيرًا أنطوان جريزمان دون أن يتمكن من تعويض اللاعب.

وكان نيمار قريبًا من الرحيل عن سان جيرمان في الصيف الماضي في ظل اهتمام من برشلونة وريال مدريد في جلبه.

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وقالت صحيفة "لو باريسيان" الفرنسية إنّ نيمار حسم موقفه ولن يغادر باريس سان جيرمان في الصيف المقبل وذلك لأن الفرق تعاني من أزمات مالية بسبب جائحة كورونا ولن يتمكن من دفع المبلغ المناسب لأجل ضمه.

ومن المتوقع أن يرحل نيمار في صيف 2021 مع تبقي موسم واحد فقط في عقده مع باريس سان جيرمان، مما قد يقلل من قيمة الصفقة.

جدير بالذكر أنّ كيليان مبابي نفى إمكانية الرحيل في الصيف الجاري واستمراره مع باريس سان جيرمان لموسم إضافي رغم اهتمام ريال مدريد بالتعاقد معه.

برشلونة أتم أول صفقة في سوق الانتقالات الصيفية بضم ميراليم بيانيتش من يوفنتوس وذلك لتعويض رحيل أرتور ميلو إلى السيدة العجوز.