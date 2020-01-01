مبابي: سأبقى في باريس سان جيرمان مهما حدث

مبابي يصدم ريال مدريد

قال المهاجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي نجم نادي باريس سان جيرمان إنه سيواصل الرحلة مع فريقه للعام الرابع على التوالي مهما حدث.

وكان مبابي قد ارتبط بالانتقال إلى ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية أو المقبلة بحد أقصى حسب توقعات الصحافة والمصادر المقربة من الناديين.

وتحدث مبابي إلى وسائل الإعلام الفرنسية عقب المباراة الودية لباريس سان جيرمان أمام سلتيك الاسكتلندي، والتي سجل فيها مبابي هدفًا من ثلاثة أهداف سجلها فريقه.

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وقال مبابي إنه يستعد في الوقت الحالي لبداية الموسم الجديد والذي سيقضيه حتمًا مع نادي العاصمة الفرنسية بعد إلغاء الموسم الحالي.

وأضاف: "أود فقط أن أقول إنني هنا، سأكون جزءًا من المشروع للعام الرابع على التوالي ولدي كامل الثقة والدعم للمديرين والمشجعين والجميع هنا"

وتابع: "أريد أن أساعد الفريق في الفوز بالألقاب وأن أكون الأفضل في العالم، هذا هو طموحي وما أريد أن أحققه خلال الفترة المقبلة مع فريقي"

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يذكر أن عقد مبابي مع باريس سان جيرمان يمتد حتى الثلاثين من يونيو لعام 2022، ويكثف نادي العاصمة الفرنسية محاولاته من أجل التجديد.