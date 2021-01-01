"نيمار يتفوق على ميسي ورونالدو كأفضل لاعب في العالم"

هل انتهى عصر ميسي ورونالدو وجاء عصر نيمار بالفعل؟

يعتقد نجم المنتخب البرازيلي السابق أن مواطنه نيمار الذي واجه الكثير من الانتقادات طوال مسيرته المهنية قد صعد إلى قمة كرة القدم متفوقًا على ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

وكان نيمار قد انتقل إلى باريس سان جيرمان في صيف العام 2017 ليبدأ رحلته بعيدًا عن "ظل ميسي" ويحاول قيادة فريق يكون فيه هو النجم الأول والأبرز.

وفي ذلك الإطار، يقول لاعب منتخب البرازيل السابق كايو ريبيرو إن مواطنه نيمار في الوقت الحالي بات يتفوق على ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ليصبح أفضل لاعب في العالم.

وأضاف: "إنه يلعب كرات مؤثرة أكثر من كريستيانو رونالدو وميسي في الوقت الحالي وعلى مستوى التأثير بات هو الأبرز بين لاعبي العالم خلال الآونة الأخيرة".

بالنسبة لريبيرو، تركز أفضل المواهب الآن على الالتزام بمطالب مدربيهم لدرجة أنهم فقدوا القدرة على التفكير والازدهار بأنفسهم، بينما ما زال نيمار محتفظًا بقدراته الفردية المميزة".

وتابع: "في جيلي، كان المدرب يتحدث حول الأمور العامة ويناقشه اللاعبون، لقد تناولت الأجزاء المهمة وما لم أوافق عليه مع المدربين في أوقات سابقة ولم يكن هناك أي مشكلة بالنسبة لهم في ذلك" .

وأردف "اليوم الوضع مختلف ولا يشبه ما كان عليه، فإذا أعطيت وجهة نظرك. اليوم، لا يوجد مثل هذا الحوار بالنسبة للمدربين، اللاعبون يفتقرون إلى المسؤولية، فهم يعتمدون بشكل كبير على المدرب".

"ميسي سيتحدى نفسه بالانضمام إلى باريس سان جيرمان"

يذكر أن نيمار لم يكن من بين الثلاثي المرشح لجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2020 حيث كان الثلاثي هم روبرت ليفاندوفسكي وكريستيانو رونالدو وليونيل ميسي رغم وصول الدولي البرازيلي إلى نهائي دوري الأبطال مع باريس سان جيرمان.