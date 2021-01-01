"ميسي سيتحدى نفسه بالانضمام إلى باريس سان جيرمان"

إنها تقترب..

قال النجم الأرجنتيني ولاعب باريس سان جيرمان السابق عمر دا فونسيكا إن ليونيل ميسي قائد نادي برشلونة سيتخذ خطوة شجاعة وتحديًا جديدًا بالانضمام إلى نادي العاصمة الفرنسية.

وكانت العديد من المصادر في فرنسا وإسبانيا وحول العالم قد نشرت في وقت سابق العديد من التقارير حول سعي باريس سان جيرمان وراء التعاقد مع ليونيل ميسي.

وفي حال رحل النجم الأرجنتيني عن برشلونة سيكون النادي الفرنسي مرشحًا فوق العادة للحصول على خدماته، حيث يعتبر نادي العاصمة الفرنسية أحد الأندية التي يمكنها تحمل تكاليف ضم ليونيل ميسي.

وحول ذلك يرى عمر دا فونسيكا أن خطوة انتقال ميسي إلى الفريق الباريسي ستكون تحديًا لنفسه وأن النجم الأرجنتيني بهذه الخطوة سيخرج من النادي الذي قضى فيه كل مسيرته وسيضع نفسه في هذا التحدي.

وأضاف: "انتقال ميسي إلى باريس سان جيرمان؟ نعم لقد بات الأمر قريبًا، إذا نظرنا إلى الصحافة الإسبانية، يقولون إن عائلته بأكملها بدأت في تعلم الفرنسية.

وتابع: "سيأتي في الصيف المقبل وأن أتوقع ذلك، سيضع لنفسه هذا التحدي في سن كبير، تخيلوا قول ذلك؛ ميسي مع باريس سان جيرمان فاز بدوري أبطال أوروبا.

وأردف: "إذا أخبرني أحدهم عندما كنت طفلاً أن ليونيل ميسي سيلعب في باريس سان جيرمان لبكيت، لم أكن لأصدق ذلك حتى بات الأمر منطقيًا"

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يذكر أن ليونيل ميسي قرر إكمال الموسم الحالي بقميص برشلونة لينهي عقده مع الفريق الكتالوني ثم يقرر فيما بعد إما البقاء والتجديد وإما الرحيل وخوض تجربة جديدة بعيدًا عن النادي الذي قضى فيه كل مسيرته.