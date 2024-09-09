"نيمار مفتاح تتويج البرازيل بكأس العالم!" .. مهاجم ريال مدريد يتجاهل فينيسيوس ويتغزل في نجم الهلال

إشادة كبيرة بالساحر نيمار جونيور..

تغزل النجم البرازيلي الدولي رودريجو جوس، مهاجم العملاق الإسباني ريال مدريد، في مواطنه نيمار دا سيلفا جونيور، ساحر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي.

نيمار البالغ من العمر 32 سنة، يتعافى حاليًا من إصابة بـ"قطع في الرباط الصليبي"؛ حيث يغيب عن منتخب البرازيل الأول لكرة القدم وناديه الهلال، منذ شهر أكتوبر الماضي.

وفي هذا السياق.. قال رودريجو في تصريحات مع شبكة "إي إس بي إن": "البرازيل بحاجة إلى نيمار، إذا كانت تريد مطاردة حلم التتويج بلقب كأس العالم 2026، للمرة السادسة في التاريخ".

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وأضاف مهاجم ريال مدريد: "نيمار هو مفتاح نجاح البرازيل.. إنه نجمنا الأول وأفضل لاعب لدينا"، معربًا عن أمنيته بأن يعود ساحر الهلال إلى المنتخب الوطني، في أسرع وقتٍ ممكن، وفي أتم صحة وأفضل مستوى؛ خاصة أن غيابه كان مؤثرًا بشكل سلبي.

وكشف رودريجو جوس عن أنه يتبادل الرسائل باستمرار مع نيمار جونيور، مشددًا على أنه يشعر بحزن كبير للغاية، عندما يتم الحديث عن نجم الهلال بـ"شكل سيء"؛ خاصة أنه دائمًا ما يشجعه ويقف بجواره.

واختتم رودريجو تصريحاته عن نيمار دا سيلفا جونيور؛ بالقول: "أنا أحبه حقًا.. إنه شخص رائع وهو قدوتي كلاعب".

ويخشى جمهور ريال مدريد الإسباني، أن تتسبب هذه التصريحات في خلافات بين ثنائي الفريق رودريجو وفينيسيوس جونيور، خاصة أن الأخير يتم النظر إليه على أنه نجم البرازيل الأول حاليًا؛ وهو ما يبدو أن جوس تجاهله.

جدير بالذكر أن رودريجو دخل في خلافات مع عدد من نجوم ريال مدريد مؤخرًا؛ حيث طالب بالاعتراف بدوره في الفريق، ومساواته مع الثلاثي البرازيلي فينيسيوس جونيور والفرنسي كيليان مبابي والإنجليزي جود بيلينجهام.