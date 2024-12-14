نيمار: لدي مهمة خاصة مع كريستيانو رونالدو وبنزيما .. والسعودية ستنظم أفضل كأس عالم على الإطلاق

رسالة النجم البرازيلي بشأن مونديال 2034

أعرب النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب الهلال، عن سعادته بإسناد شرف تنظيم بطولة كأس العالم 2034 إلى المملكة العربية السعودية.

وقال نيمار في تصريحات لبرنامج "دورينا غير" على القناة السعودية: "أعتقد أن مشروع السعودية لاستضافة المونديال، من أفضل المشاريع التي رأيتها في حياتي، ومن الممكن أن تقدم المملكة أفضل نسخة كأس عالم على الإطلاق"

وأضاف: "المسؤولون هنا يفكرون في كل شيء، يفكرون في اللاعبين، بحيث يقصرون مدة الرحلات الجوية، ولهذا أظن أنهم أخذوا كل شيء بعين الاعتبار في هذا المشروع، اللاعبين والجمهور على حد سواء".

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وتابع نيمار: "بعض الأشخاص ينظرون إلى السعودية بشكل مختلف قبل أن يأتوا إليها، وبعد قدومهم إلى المملكة تتحول نظرتهم إلى نظرة إيجابية تمامًا".

وأردف: "من المهم جدًا للقادمين من جميع أنحاء العالم التعرف على الثقافة السعودية، أينما أذهب أحظى بترحيب رائع، أنا ممتن جدًا للطف الذي أظهروه لي ولعائلتي".

وواصل النجم البرازيلي: "أعلم أن لدي قوة تأثير ومسؤولية كبيرة اليوم. كريستيانو رونالدو أيضًا قدوة كبيرة وأحد أهم اللاعبين في تاريخ كرة القدم، وكذلك بنزيما. نود أن نصنع تأثيرًا إيجابيًا على جميع الأطفال والشباب للقيام بأشياء صحيحة ونقدم لهم السعادة من خلال كرة القدم".

وختم: "فرصة اللعب في الدوري السعودي للمحترفين والعيش في المملكة أمر مهم جدًا بالنسبة لهم، وأظن أنهم قادرون على أن يكونوا أحد أفضل المنتخبات في كأس العالم 2034".