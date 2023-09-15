بسبب نيمار .. قرار صادم من الهلال ضد سالم الدوسري واللاعب غاضب بشدة!

ماذا يحدث داخل نادي الهلال؟!

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يبدو أن أزمة جديدة "محتملة"، سيشهدها نادي الهلال السعودي، خلال الأيام القادمة؛ بطلها النجم الدولي سالم الدوسري، جناح الفريق الأول لكرة القدم.

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وفي الفترة الماضية.. ترددت أنباء عن ترحيب سالم، بالرحيل عن الهلال، والانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي؛ خاصة بعد تعاقد الزعيم، مع الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور.

ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط"، مساء اليوم الجمعة، قررت إدارة فريق الكرة بنادي الهلال، "سحب" شارة القيادة من الدوسري، ومنحها إلى نيمار، في المباريات القادمة.

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وكشفت الصحيفة، عن أن إدارة الكرة بقلعة الزعيم، أبلغت اللاعب بهذا القرار؛ وهو الأمر الذي أثار غضبه؛ حيث يرى أنه الأحق بحمل "شارة قيادة" الفريق الأزرق.

وحمل سالم الدوسري، "شارة قيادة" نادي الهلال، في غياب نجم خط الوسط سلمان الفرج، والذي يبدو أنه لن يشارك أساسيًا في الموسم الرياضي الحالي؛ بعد التعاقد مع الثنائي البرتغالي روبن نيفيش والصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

جدير بالذكر أن الهلال، تعاقد مع نيمار جونيور "31 سنة"، في صيف العام الحالي، قادمًا من صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، مقابل 90 مليون يورو تقريبًا.

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