نيمار في ذكرى مغادرة برشلونة لباريس: أنا في أفضل فتراتي الآن!

الفريق مثل الأسرة وهدفنا دوري أبطال أوروبا..

أدلى نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان، بتصريحاتٍ أكد فيها على سعادته في ناديه الحالي وذلك في الذكرى الثالثة لانضمامه إلى بي آس جي قادمًا من برشلونة.

صفقة نيمار إلى حديقة الأمراء لا تزال أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم، حيث دفع النادي الفرنسي 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد البرازيلي مع البرسا لجلبه إلى العاصمة باريس.

وحقق نيمار تسعة ألقاب على مدار السنوات الثلاث مع باريس سان جيرمان، غير أن الحلم الأكبر بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لم يتمكن من تحقيقه بعد.

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الدولي البرازيلي في تصريحات إعلامية قال "لقد اكتسبت الكثير من المعرفة خلال هذه السنوات الثلاث. لقد عشت لحظات سعيدة وصعبة، خاصةً عندما لم تسمح لي الإصابات باللعب".

كما أضاف "بمساعدة زملائي في الفريق، تمكنت من التغلب على تلك الفترات والتركيز على ما يهم حقًا من عروضنا على أرض الملعب التي تتُرجم إلى ألقاب".

وتابع "يمكن لمشجعينا والنادي وجميع الجماهير حول العالم أن ترى أننا نقاتل في كل مباراة. أنا في أفضل حالاتي منذ وصولي إلى باريس، فريقنا مثل الأسرة".

وأتم "نريد أن نفوز أيضًا بلقب دوري أبطال أوروبا، سنقاتل لتحقيق هذا الأمر لأننا لم نكن قريبين يومًا من فعل ذلك".

الجدير بالذكر أن صاحب الـ28 عامًا أراد مغادرة باريس في الصيف الماضي والعودة مرة أخرى إلى برشلونة، لكن فشل النادي الكتالوني في التوصل إلى اتفاق حول سعره مع نظيره الفرنسي.

كما تجدر الإشارة إلى أن باريس سوف يلتقي مع أتالانتا في العاصمة البرتغالية لشبونة في منتصف أغسطس الحالي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على أن يُلاقي الفائز من أتلتيكو مدريد ولايبزيج في نصف النهائي حال تخطي عقبة النادي الإيطالي.