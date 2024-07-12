النجم البرازيلي خرج من أوروبا في وقت غير متوقع من مسيرته..

يذكر نجم دفاع تشيلسي وآرسنال الأسبق ويليام جالاس وجهة نظره حيال بعض الملفات التي تخص "البلوز" في مقال له على موقع "لورد بينج" ويلمح فيه لرغباته في سوق الانتقالات.

وقال جالاس: "لو كان لدي المال لفضلت إنفاقه على لاعب مثل نيمار. شخص يتمتع بالخبرة ويعرف كيفية التكيف بسرعة كبيرة".

وأردف: "الأمر أصعب بالنسبة للاعبين الشباب. يمكنك القول إن الأموال هي استثمار للمستقبل، لكن الدوري الإنجليزي الممتاز أصعب بكثير من الدوري الأسباني والدوري الفرنسي والدوري الإيطالي وحتى الدوري الألماني، فهو أعلى بدنيًا بكثير".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "قد يكون الأمر صعبًا على اللاعبين، حتى على نيمار. نظرًا لأنه يحتاج إلى مساحة ويحتاج أيضًا إلى الراحة، فإن اللعب كل ثلاث مباريات يمكن أن يكون أمرًا مكثفًا حقًا".

وختم قائلًا: "سيكون من الجيد رؤيته في الدوري الإنجليزي الممتاز وسيحبه المشجعون أيضًا، لست متأكدًا مما إذا كان يمكنه العمل مع ميكيل أرتيتا في آرسنال ولكن نيمار في تشيلسي، لم لا؟".