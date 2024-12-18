"إنه نيمار الجديد!" .. رسالة تحذير إلى فينيسيوس جونيور: نجم الهلال "قدوة خاطئة"

فينيسيوس يتعرض لانتقادات دائمًا بسبب سلوكياته داخل الملعب..

من المعروف علاقة الصداقة القوية التي تجمع بين نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، وساحر ريال مدريد فينيسيوس جونيور.

فينيسيوس دائمًا ما يُشيد بنيمار، ويعتبره قدوته في الملاعب؛ بينما يقوم نجم الهلال بالدفاع عن ساحر ريال مدريد باستمرار، ويقدّم له الدعم أمام منتقديه.

وفي هذا السياق.. وجّه الأسطورة لوثار ماتيوس، نجم منتخب ألمانيا ونادي بايرن ميونخ السابق، رسالة تحذير إلى فينيسيوس؛ بسبب "علاقته" مع نيمار.

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ماتيوس قال في تصريحات مع "سبورت بيلد" الألمانية: "بالنسبة لي.. فينيسيوس هو نيمار الجديد؛ إنه موهبة خارقة للغاية، لديه السرعة والمهارة والإنهاء الرائع أمام المرمى".

واعتبر الأسطورة الألمانية أن كل شيء في ساحر ريال مدريد من "الطراز العالمي"، باستثناء سلوكه الذي يسير فيه على "الطريق الخطأ"؛ على حد وصفه.

وشدد لوثار ماتيوس على أن فينيسيوس، يقوم بافتعال "المعارك" مع المنافسين، ويستفز الجماهير الحاضرة في الملعب ببعض الإيماءات؛ كما يحرض عشاق فريقه باستمرار؛ موجهًا رسالة له بالقول: "نيمار هو القدوة الخطأ لك".

جدير بالذكر أن فينيسيوس جونيور توّج بجائزة "ذا بيست"، كأفضل لاعب في العالم لعام 2024، والمقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"؛ وذلك في الحفل الذي أقيم أمس الثلاثاء، بأكاديمية "أسباير" في الدوحة القطرية.