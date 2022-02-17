نيمار: فيراتي عبقري وأضعه بجوار تشافي وإنييستا

ربما تصدر كيليان مبابي عناوين الصحف العالمية، بعد فوز باريس سان جيرمان على ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء الماضي.

ولكن ماركو فيراتي كان من العناصر التي لا يمكن تجاهلها أيضًا، بعد مستواه المميز في المواجهة التي جمعت بين الفريقين في ذهاب دور الـ16 من المسابقة وانتهت بفوز الفريق الفرنسي بهدف دون رد.

وهو ما قرر النجم البرازيلي نيمار لفت النظر إليه، عن طريق الإشادة بأحد أفضل اللاعبين في الملعب بتلك الليلة المثيرة.

وقال نيمار في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو":"كنت أعرف أنه لاعب رائع لكني لم أدرك انه كان مذهلًا لهذه الدرجة".

وأضاف:"إنه عبقري، وأحد أفضل لاعبي خط الوسط الذين لعبت معهم إلى جانب تشافي وأندريس إنييستا.

وقام فيراتي خلال مواجهة ريال بلعب 94 تمريرة صحيحة من أصل 102 بنسبة نجاح 94%، ولعب 6 تمريرات هامة واستعاد تسع كرات.

يذكر أن النجم الإيطالي انضم إلى باريس في 2012 قادمًا من نادي بيسكارا، ومنذ ذلك الحين فاز بسبعة ألعاب دوري فرنسي وستة ألقاب كأس فرنسا.

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