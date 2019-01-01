نيمار يساند سواريز بعد هزيمة الأوروجواي

سواريز أضاع ركلة جزاء

فيسبوك تويتر هيثم محمد

بعث نيمار، النجم البرازيلي، برسالة مواساة ومساندة لزميله سابقاً في برشلونة لويس سواريز بعد خروج الأوروجواي من كوبا أمريكا.

وأضاع سواريز ركلة ترجيحية، لتخسر الأوروجواي مساء السبت أمام بيرو في ربع نهائي كوبا أمريكا وتودع المسابقة.

ونشر نيمار رسالة على حسابه على إنستجرام كتب فيها: "انهض يا أخي، أنت عظيم، أحب يا صديقي"، وأرفق معها فيديو سواريز وهو يبكي بعد المباراة.

ودخل سواريز في نوبة بكاء بعد المباراة التي شهدت إلغاء هدفاً له بداعي التسلل، بالإضافة للركلة الترجيحية الضائعة.

"ميسي الأفضل في التاريخ ويذكرني بفيلم ماتريكس"

بكاء سواريز بعد الخروج من كوبا أمريكا وضياعه لركلة جزاء أوروجواي الوحيدة ! 😭#CopaAmerica pic.twitter.com/XthsPbtBro — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 29, 2019

وارتبط نيمار في الأيام الماضية بالعودة من جديد إلى برشلونة، وكشف نائب رئيس الأخير عن رغبة اللاعب في العودة للنادي الكتالوني.

وغاب نيمار عن منافسات كوبا أمريكا بعد تعرضه للإصابة في ودية البرازيل أمام قطر قبل انطلاق المنافسات.